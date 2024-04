Chiesa rinnova e resta, la Juve sceglie il sacrificato: svelato l’addio | ESCLUSIVO

Chiesa rinnova e resta alla Juventus che ha scelto il sacrificato di lusso: doppia cessione per finanziare il mercato bianconero

La Juventus riparte: vittoria contro la Fiorentina per blindare il piazzamento Champions e programmare con tranquillità il futuro.

Un futuro che dovrebbe essere senza Massimiliano Allegri in panchina e con Thiago Motta candidato forte a prenderne il posto sulla panchina bianconera. Sistemata la questione allenatore sarà il momento per Giuntoli di costruire una squadra capace di lottare per lo scudetto e fare bene in Europa.

Bisognerà ripartire dai top e Stefano Salandin, intervenuto a Ti Amo Calciomercato su TvPlay, indica i suoi top player: “Bremer, Szczesny, Rabiot da mediano, Chiesa se sta bene e Vlahovic sono i calciatori top di questa Juve”. Ma almeno uno è destinato a partire e non sarà Chiesa che con l’addio di Allegri potrebbe rinnovare: “La situazione contrattuale non incide sul rendimento – dice il giornalista di Tuttosport- . È reduce da un infortunio grave e il recupero totale non c’è ancora stato. È un calciatore che gioca di spunto e se si ferma per problemi fisici, non è facile ritrovare la condizione. A fine anno la Juve parlerà con il procuratore: l’intenzione è di andare avanti insieme. C’è distanza sulle cifre, ma la sensazione è che possa essere colmata. Credo al rinnovo, magari inserendo una clausola”

Calciomercato Juventus, Bremer può essere ceduto

Salandin indica allora quale potrà essere il sacrificato eccellente: “Serve vendere un top per fare mercato perché i soldi dell’aumento di capitale non verranno utilizzati in fase di calciomercato. Vedo in uscita Bremer e forse un giovane come Soulé: con un’offerta molto alta può essere ceduto”.

Infine, un giudizio sulla stagione bianconera e su Allegri: “Se vince la Coppa Italia e arriva terzo l il voto della stagione sarebbe un 7. In questo caso per stare a casa devono convincerlo con 20 milioni. Elkann non è che sta a pensare se un allenatore sta simpatico o meno ai tifosi, discorso legittimo tra l’altro”.