La Juve e il rinnovo di Kenan Yildiz, i colloqui proseguono: la situazione | CM.IT

La Juventus continua a lavorare per blindare Kenan Yildiz con un nuovo contratto: ecco come stanno le cose

Questa sera, contro l’Udinese all’Allianz Stadium, la Juventus chiuderà la lunghissima ventiquattresima giornata del campionato di Serie A che ha preso il via venerdì scorso.

I bianconeri dell’allenatore Massimiliano Allegri hanno tutta l’intenzione di rispondere alla vittoria della capolista Inter di Simone Inzaghi, 4-2 sul campo della Roma di Daniele De Rossi, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica e, contestualmente, tenere a distanza il Milan di Stefano Pioli e le altre inseguitrici. Ma il reparto avanzato preoccupa Allegri, alle prese con la defezione di Dusan Vlahovic, oltre a quella del lungodegente Moise Kean. A guidare l’attacco, con ogni probabilità, ci saranno Federico Chiesa e Arek Milik, con Kenan Yildiz pronto a subentrare a partita in corso e sparigliare le carte.

Proprio il 18enne Nazionale della Turchia di Vincenzo Montella ha sostituito egregiamente Chiesa nel momento del suo stop per infortunio. Anzi, in qualche occasione Yildiz è stato proprio preferito al Nazionale italiano, segno evidente della crescita dell’ex Bayern Monaco e della volontà di puntare su di lui, per il presente e il futuro. E proprio in quest’ottica, la dirigenza bianconera sta lavorando alacremente per blindare la giovane stella emergente, già finito nel mirino di diversi top club europei. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, prolungamento arrivato nell’agosto scorso, si discute di un nuovo accordo con conseguente adeguamento dell’ingaggio.

Yildiz e il rinnovo con la Juventus: trattativa in corso

Come già raccontato nelle scorse settimane, la Juventus e l’entourage di Kenan Yildiz stanno discutendo di un nuovo contratto, prolungando quello attuale di una o due stagioni e adeguando l’ingaggio a cifre più consone per un calciatore considerato uno dei titolari da Massimiliano Allegri. E, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it nelle ultime ore, la trattativa procede serenamente: i colloqui proseguono con la forte volontà delle parti di arrivare all’accordo e alla fumata bianca nel più breve tempo possibile. Come detto, i top club esteri continuano a monitorare la situazione di Yildiz, ma il club bianconero e il calciatore vogliono proseguire insieme, per diverso tempo ancora. Dunque, tutto appare indirizzato verso il binario dell’intesa: vi terremo aggiornati.