Dal Milan all’Inter: Marotta beffa tutti e lo prende a zero

L’Inter potrebbe centrare un colpo clamoroso sul calciomercato: addio al Milan, Marotta può prenderlo a parametro zero

I piani dell’Inter sul calciomercato sono precisi e scanditi fin dal termine della scorsa stagione e l’insediamento di Oaktree. La nuova proprietà ha imposto una linea giovane e un’attenzione particolare ai conti, ma sono condizioni in cui Marotta, Ausilio e la squadra mercato si sono già dimostrati capaci di lavorare e costruendo comunque una squadra vincente, come dimostrano la finale di Champions League 2023 e la conquista della seconda stella.

In questa sessione di calciomercato, sono già arrivati a parametro zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, confermando la capacità di centrare nomi importanti con un esborso minimo. La strategia potrebbe ripetersi anche nel prossimo futuro per un nuovo obiettivo, che è già stato accostato in più occasioni alla nostra Serie A.

Stiamo parlando di Jonathan David. L’attaccante canadese è ancora giovane, nel pieno della carriera, come chiede la proprietà americana e sta trovando una continuità impressionante in zona gol in Ligue 1, con la maglia del Lille. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ed è stato accostato a più riprese a Milan e Roma. Alla fine, però, i rossoneri hanno chiuso Morata e i giallorossi sembrano aver scelto Dovbyk.

L’Inter piomba su Jonathan David nel 2025: idea a parametro zero

Tra il calciatore canadese e il Lille potrebbe esserci un vero e proprio braccio di ferro, dato che il club francese continua a chiedere 30 milioni per il suo cartellino, nonostante la scadenza del suo contratto sia prevista tra un anno.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi e i club inglesi o il PSG non dovessero anticipare il suo acquisto, il bomber potrebbe arrivare a scadenza di contratto nel 2025. Secondo quanto scritto da ‘InterLive’, a queste condizioni potrebbe essere un’opzione molto interessante per l’Inter.

Attualmente il parco giocatori in attacco a disposizione di Simone Inzaghi prevede Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, senza contare Carboni e Correa, che dovrebbero presto lasciare Appiano Gentile. Il contratto dell’austriaco però scadrà ugualmente nel 2025 e quindi il suo posto potrebbe essere preso da Jonathan David. È chiaro che attualmente i nerazzurri dovranno avere una strategia attendista, ma da gennaio in poi ogni momento potrebbe essere quello buono per l’accelerazione definitiva, esattamente come successo con Taremi.