Pokerissimo per Yildiz, la Juventus ha preso la decisione | CM.IT

C’è la coda per Kenan Yildiz con la Juventus che ha preso la decisione: le ultime di Calciomercato.it

Diciotto anni, appena 38 minuti in campo in stagione con la prima squadra, ma già una fila lunga di corteggiatrici. Kenan Yildiz continua a veder crescere il numero di società che vorrebbero strapparlo alla Juventus.

L’attaccante turco, molto apprezzato anche da Allegri nonostante lo scarso minutaggio, è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus attualmente lo ritiene incedibile ma questo non ha frenato le pretendenti.

Cinque sono le proposte concrete per un prestito arrivate da squadre importanti della Liga, interessamenti che vanno ad aggiungersi a quelli di Arsenal, Liverpool, Borussia Dortmund e Lipsia. In questo caso l’interesse è per un acquisto a titolo definitivo, ma la posizione della Juve non cambia: Yildiz non è in vendita. I bianconeri hanno così bloccato tutti i discorsi sul nascere.

Calciomercato Juventus, niente cessione a gennaio per Yildiz

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus ha una posizione chiara sul futuro immediato di Yildiz: il giovane attaccante turco a gennaio resterà a Torino e non sarà presa in considerazione una sua cessione, con qualsiasi formula, a stagione in corso.

Ad oggi questa è la decisione del club bianconero, vedremo se cambieranno idea nelle prossime settimane.