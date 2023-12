Juve tra l’insoddisfazione di Kenan Yildiz e la necessità di fare cassa | CM.IT

Il gioiellino della Juventus, Kenan Yildiz, trova poco spazio in prima squadra e cominciano a circolare voci insistenti in vista del calciomercato di gennaio

Solo 36 minuti giocati in queste prime quindici partite del campionato di Serie A e una serie di panchine che dura dal 5 novembre scorso: questo il ruolino di marcia accumulato, fino a questo momento, da Kenan Yildiz.

Il 18enne attaccante della Juventus non scende in campo, infatti, dal 28 ottobre scorso quando subentrò a tre minuti dalla fine contro il Verona di Marco Baroni, sostituendo Daniele Rugani per l’assalto finale, poi andato a buon fine col gol decisivo di Andrea Cambiaso. Da quel momento, a scaldare la panchina accanto all’allenatore Massimiliano Allegri contro Fiorentina, Cagliari, Inter, Monza e Napoli. In mezzo, le convocazioni per i match della Next Gen, squadra che milita nel campionato di Serie C. Una situazione che, probabilmente, il calciatore non si aspettava, complici anche le parole al miele che ha sempre riservato per lui il tecnico bianconero.

E, a maggior ragione dopo il gol all’esordio con la Nazionale maggiore della Turchia guidata da Vincenzo Montella contro la Germania, forse si aspettava davvero qualcosa in più, qualche possibilità per mettersi in mostra anche nel massimo campionato italiano. Così non è stato e le sirene di mercato impazzano, anche in vista dell’ormai imminente sessione invernale di gennaio. Come riportato già dalla nostra redazione, il Liverpool lo segue e non da adesso: l’interesse è reale e continua ad essere un obiettivo dei ‘Reds’ di Jurgen Klopp. Ma non sono i soli, visto che anche l’Arsenal, il Borussia Dortmund e il Lipsia sono segnalati sulle sue tracce.

Malumore Yildiz e mercato di gennaio: la Juve al bivio

Come raccontato nei giorni scorsi, la Juventus vorrebbe fare di Kenan Yildiz uno dei pilastri della squadra, presente e futura. Ma bisogna anche scontrarsi con le indiscrezioni di calciomercato che lo riguardano e con l’umore del giovanissimo calciatore. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’attaccante turco vive un momento di frustrazione per il poco minutaggio avuto e le parole del commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, lo mettono un po’ in allarme anche in vista di Euro 2024. Yildiz è un calciatore competitivo che vuole giocare per aiutare la squadra a vincere e la Juve questo lo apprezza molto, tanto da avergli recentemente prolungato il contratto fino al 30 giugno 2027, con conseguente adeguamento dell’ingaggio.

Adesso, però, bisognerà scontrarsi anche con la necessità di fare cassa per poter andare a lavorare sul mercato di gennaio e, se dovesse arrivare un’offerta importante per Yildiz, la Juve potrebbe prenderla in considerazione. Chiaramente, si parla di cifre altissime, 30-40 milioni di euro: solo in questo caso, se ne potrebbe parlare. Un po’ lo stesso discorso che si sta facendo per Iling Junior: con una proposta di 15-20 milioni, può partire. Vedremo cosa succederà per Yildiz, ma bisognerà monitorare con attenzione la vicenda nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati.