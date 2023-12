Juve, c’è il Liverpool su Kenan Yildiz: il DS lo segue da anni | ESCLUSIVO

Kenan Yildiz, talento su cui la Juventus punta molto, è nelle liste di varie big europee: il Liverpool lo segue da vicino

Kenan Yildiz è da tempo sui taccuini dei talent scout di mezza Europa. L’attaccante promette benissimo e, dopo gli elogi di Allegri e la decisione della Juventus di includerlo ufficialmente nella prima squadra, ha ulteriormente incrementato l’hype intorno a lui con le uscite in Nazionale. Nella sua prima gara da titolare con la Turchia, il bianconero ha segnato un eurogol contro la Germania (ironia della sorte, nazionale che lo ha inseguito visto il suo doppio passaporto) che ha ribadito al mondo il suo talento cristallino.

Kenan Yildiz può adattarsi a quasi tutti i ruoli dell’attacco, ha esplosività, fisico e una tecnica sopraffina. Elementi che, uniti alla sua carta d’identità (ha appena 18 anni) lo rendono un profilo molto interessante per le big europee. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime settimane ce n’è una in particolare che ha cerchiato in rosso il suo nome: si tratta del Liverpool. Jorg Schmadtke, nuovo direttore sportivo dei reds, lo segue da vicino dai tempi in cui il ragazzo militava nel Bayern Monaco (il dirigente lavorava al Wolfsburg) e ha sottoposto il suo profilo a Jurgen Klopp, che è alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche, in grado di disimpegnarsi da falso nueve o da esterno offensivo.

Calciomercato, Liverpool su Kenan Yildiz: la posizione della Juve

In rosa, tra l’altro, il Liverpool ha già un altro 2005 con enorme potenziale, Ben Doak, con il quale il turco sarebbe compatibile. Si tratta, al momento, di un interesse preliminare, ma non va escluso un tentativo degli inglesi nei prossimi mesi, quando si farà un bilancio sul rendimento dei vari Diogo Jota e Gakpo.

A quel punto bisognerà capire la posizione della Juve. I bianconeri hanno dimostrato con le parole e con i fatti enorme fiducia nei confronti del calciatore, rinnovando il suo contratto fino al 2027 (senza clausola rescissoria) e rifiutando qualsiasi richiesta per una cessione in prestito. La Vecchia Signora vuole che Yildiz cresca in casa e che abbia, gradualmente, sempre più spazio con Allegri. In teoria, dunque, Kenan è tra gli incedibili, ma i torinesi devono far cassa (il centrocampo andrà rinforzato) e il ragazzo resta sotto la lente d’ingrandimento di un Liverpool che, quando vuole, non bada a spese. Se i Reds volessero anticipare la sua imminente esplosione con un’offerta importante, bisognerà almeno ascoltarla.