Juventus, Yildiz tra l’Inter e il mercato di gennaio | CM.IT

Protagonista con la Turchia di Montella, Kenan Yildiz è l’astro nascente della Juventus di Allegri. E i club interessati non mancano

Oggi tutti gli occhi sono puntati, ovviamente, sul campo: alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, scenderanno in campo Juventus e Inter per disputare il sentitissimo derby d’Italia.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri arriva a questo importantissimo appuntamento un po’ incerottata, visti i tanti infortuni e le defezioni soprattutto nella zona nevralgica del campo, il centrocampo. Mancheranno sicuramente Paul Pogba e Nicolò Fagioli, per le note vicende extra campo, mentre è ancora in dubbio Manuel Locatelli, dopo il problema alla costola che gli ha fatto saltare gli impegni della Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Ma anche Simone Inzaghi ha i suoi problemi: assenti certi due pilastri della difesa, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.

Nonostante tutto, però, ci si aspetta una bella partita da parte della prima e della seconda della classifica del campionato di Serie A, con duelli fisici e sprazzi di tecnica. Almeno questa è la speranza di tutti. E chi potrebbe sparigliare le carte, in questa situazione di difficoltà numerica è proprio l’allenatore bianconero che, nel corso degli ultimi diciotto mesi, ha deciso di cambiare rotta e lanciare diversi giovani protagonisti delle giovanili in prima squadra. È il caso di Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, adesso protagonisti con la maglia del Frosinone. Mentre tra quelli attualmente in rosa possiamo menzionare Fabio Miretti, Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz, quest’ultimo vero e proprio pallino del trainer livornese.

Juventus, sirene turche per gennaio: il futuro di Kenan Yildiz

Autore di un gol strepitoso all’esordio, contro la Germania con la Nazionale maggiore della Turchia guidata dall’italiano Vincenzo Montella, Kenan Yildiz, nonostante il recente prolungamento di contratto con la Juventus, continua ad essere nel mirino di diversi club per gennaio. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Fenerbahçe sarebbe pronto a fare carte false per avere il calciatore in rosa all’apertura della sessione invernale del calciomercato. Ma anche Galatasaray e Besiktas non mollano la presa. In ogni caso, tutti i tentativi sono destinati ad andare a vuoto: la volontà della Juventus e di Massimiliano Allegri è chiara, Kenan Yildiz non lascerà la Juventus, men che meno a stagione in corso. Il ragazzo, come detto, è un pupillo dell’allenatore e, in vista della partita di questa sera, non sono escluse sorprese anche su questo fronte. Dunque, Yildiz a gennaio, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà in bianconero, pronto a dare il suo apporto quando verrà chiamato in causa. E non è detto che non possa succedere già tra poche ore.