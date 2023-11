Tutti pazzi per Yildiz: nuovo assalto al gioiello della Juve

Yildiz ha brillato all’esordio con la Turchia, segnando un gol clamoroso: ora arriva il nuovo assalto al gioiello della Juventus

Massimiliano Allegri ha sempre speso parole fatate per Kenan Yildiz, definendolo un giocatore meraviglioso per il modo in cui tocca la palla. L’esordio con la maglia della Turchia è stato straordinario: prestazione di altissimo livello e un gol contro la Germania che è già nella storia del calcio turco.

La Juventus ha blindato il ragazzo questa estate, firmando un rinnovo di contratto fino al 2027 e il tecnico livornese lo ha aggregato in pianta stabile in Prima Squadra. Il classe 2005 è uno dei talenti più cristallini della sua generazione e molti club hanno messo gli occhi su di lui, monitorando la sua crescita e i suoi sviluppi anche in bianconero: pronto un nuovo assalto nel mercato di gennaio.

Assalto dalla Turchia per Yildiz: Juventus irremovibile

In Turchia è già esplosa la Yildiz mania, la fiducia nei confronti del classe 2005 era già alta nei mesi scorsi, ma ora l’attesa è diventata attenzione nei confronti di ogni sua mossa. Non è un caso che i club turchi stiano pensando di assaltare il gioiellino bianconeri.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Stampa, il Fenerbahce è pronto a tornare alla carica per Kenan Yildiz: i turchi avevano già provato questa estate a strapparlo alla Juve, presentando un’offerta da 10 milioni di euro. Ora il valore del giocatore è cresciuto, grazie alla promozione in Prima Squadra e all’esordio con la Turchia: il Fenerbahce dovrebbe presentare un’offerta mostruosa per provare a convincere i bianconeri.

In tutto questo, però, la Juventus non ha la minima intenzione di privarsi di un talento su cui ripone enorme fiducia per il futuro. Anzi, non sarebbe una sorpresa veder crescere sempre di più il minutaggio di Yildiz nei prossimi mesi. Allegri stravede per lui e i compagni di reparto non stanno brillando quest’anno, così potrebbe trovare più spazio e veder crescere ancora di più il proprio livello e la propria valutazione.