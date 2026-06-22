Milan, Juventus e Napoli su Zaniolo: la situazione in casa Udinese | CM

Uno degli uomini mercato dell’estate sarà sicuramente Nicolò Zaniolo con il gioiello dell’Udinese che, grazie all’ottima stagione vissuta in Friuli, ha attirato l’attenzione di diverse squadre per la prossima stagione.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Juventus, Napoli e Milan starebbero seguendo con attenzione il giocatore che potrebbe tentare una nuova avventura in una big del nostro campionato. Nonostante le voci emerse nei giorni scorsi, non risultano contatti con la Lazio che non si sarebbe mossa per l’attaccante classe 1999.

L’Udinese, dal canto suo, non vorrebbe perdere il giocatore durante l’estate, volendo puntare su di lui per almeno un altro anno e sarebbe al lavoro per un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. In questo momento non c’è ancora accordo tra le parti e, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta attorno ai 18 milioni di euro, i friulani potrebbero dare l’ok alla sua partenza.