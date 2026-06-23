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DAZN, nuova promozione per i Mondiali: che vantaggio per gli abbonati

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Alcuni degli abbonati a DAZN possono usufruire di un importante vantaggio fino alla conclusione dei Mondiali 2026

DAZN si è assicurata i diritti di trasmissione di tutte le 104 partite dei Mondiali 2026, i primi nella storia della competizione con 48 nazionali partecipanti.
La copertura dell’evento da parte di DAZN non si limita solo alla diretta dei match. Numerosi i contenuti extra trasmessi dall’emittente che, sul proprio canale YouTube, rende disponibili gratuitamente gli highlights di tutte le partite.

cartellino microfono DAZN
DAZN, nuova promozione per i Mondiali: che vantaggio per gli abbonati – calciomercato.it (foto Ansa)

Per consentire la possibilità di seguire i Mondiali anche a chi non dispone di un abbonamento attivo alla piattaforma, DAZN ha lanciato il Pass Mondiali. Si tratta di una promozione disponibile al costo di 24,99€ che non prevede rinnovi o vincoli di permanenza e che si disattiva automaticamente il 31 luglio. Chi la attiva potrà seguire tutte le partite del Mondiale in streaming tramite la app di DAZN (disponibile gratuitamente in tutti gli store digitali) o il sito web di riferimento.

Chi desidera abbonarsi a DAZN proprio in concomitanza con i Mondiali può attivare il pacchetto FULL annuale o mensile con un prezzo scontato per i primi quattro mesi (da 39,99€ a 19,99€ per la prima modalità; da 49,99€ a 29,99€ per la seconda). L’abbonamento FULL consente ai possessori di seguire, oltre ai Mondiali, anche altri eventi trasmessi da DAZN come la Serie A, la Serie B, la Liga e gli Europei di Volley maschili e femminili in programma da fine agosto.

Abbonamento FULL che consente la visione simultanea di DAZN su due dispositivi contemporaneamente a patto che siano collegati alla stessa rete internet. In occasione dei Mondiali 2026, DAZN ha deciso di togliere questo vincolo sia a chi possiede già un abbonamento FULL sia a chi lo appena attivato senza alcun costo aggiuntivo.Fino al 19 luglio, quindi, sarà possibile guardare i contenuti di DAZN FULL anche con due dispositivi in simultanea e connessi da reti diverse. Ad esempio, un utente potrà vedere una partita dei Mondiali dal televisore di casa e un altro, con lo stesso abbonamento, da uno smartphone connesso alla rete mobile.

Dal 20 luglio, giorno seguente a quello della finale dei Mondiali, gli account torneranno automaticamente alle condizioni ordinarie di visione previste dal piano FULL. Per usufruire della possibilità illimitata di vedere i contenuti di DAZN su due dispositivi contemporaneamente ma collegati a due connessioni diverse è necessaria l’attivazione dell’abbonamento FAMILY.

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