Respinto il blitz Juve per Frattesi: l’Inter ha accettato un’altra offerta

L’Inter si prepara a difendere il titolo sul campo, mentre in sede di calciomercato lavora ad alcune operazioni in uscita. La decisione su Frattesi

L’avvio del prossimo campionato di Serie A si avvicina con l’Inter che proverà a replicare quanto di straordinario fatto lo scorso anno, andando a difendere uno scudetto vinto senza troppi rivali. La concorrenza però sta alzando i giri del motore, ed anche la sessione estiva di calciomercato sta facendo il suo.

Tante le realtà rivoluzionate tra le altre big di Serie A: dal Napoli di Antonio Conte al Milan di Fonseca, passando per la nuova Juventus di Thiago Motta. Tutte squadre desiderose di ambire ai massimi traguardi, e che passano però da un progetto tecnico rinnovato negli uomini e nelle intenzioni.

Una concorrenza che rischia quindi di farsi sempre più spietata per l’Inter che dovrà guardarsi anche dagli assalti ai propri calciatori. In particolare va risolta la grana legata al futuro di Davide Frattesi, accostato nelle scorse settimane persino alla stessa Juventus. L’allarme era stato lanciato lo scorso giugno dall’agente Beppe Riso relativamente al possibile impiego del suo assistito in una rosa di centrocampisti che ha innalzato ulteriormente qualità e scelte.

Simone Inzaghi considera però Frattesi un calciatore molto importante all’interno del proprio roster, andando di fatto a rassicurare l’ambiente.

Calciomercato Inter, dal no per Frattesi al si per Satriano

Stando a quanto evidenziato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ la Juventus sarebbe proprio tra i club che avrebbero chiesto informazioni sulla situazione Frattesi. I nerazzurri avrebbero però immediatamente respinto ogni tipo di discussione senza neanche parlare di un eventuale accordo.

Chiusura netta quindi su Frattesi che resta una risorsa importantissima alla corte di Simone Inzaghi, che intanto prosegue il suo lavoro sul campo modellando la squadra che dovrà provare a replicare lo scudetto dello scorso anno.

Per un affare in uscita che non si farà ce n’è invece un altro che prende piede. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’ i campioni in carica hanno accettato un’offerta del Brest per Martin Satriano, attaccante uruguaiano che già lo scorso anno ha giocato in prestito ai biancorossi. L’offerta del club francese si assesta sui 7 milioni di euro.

Sull’altro lato del tavolo andrà però ancora trovata l’intesa tra lo stesso Brest e l’attaccante in uscita dall’Inter che nell’ultimo campionato ha messo a referto 4 gol e altrettanti assist più due reti in coppa di Francia.