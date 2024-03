La Juve, Bremer e il giallo della clausola: la situazione | CM.IT

Le sirene della Premier su Bremer hanno portato alla scoperta di una clausola d’uscita dalla Juventus: le ultime di Calciomercato.it

Il nome più caldo di oggi è quello di Gleison Bremer, con diversi quotidiani sportivi italiani che lo hanno messo in prima pagina: l’interesse del Manchester United e di altre super potenze della Premier League fanno del brasiliano un possibile partente. Le attenzioni sulla situazione dell’ex granata, poi, hanno portato alla scoperta dell’esistenza di una clausola d’uscita nel suo contratto con la Juventus.

Appena sono iniziate a rimbalzare le notizie di una clausola nel contratto di Bremer ci siamo attivati per verificarne l’esistenza attraverso tutti i canali possibili. Un lavoro svolto di concerto dalla redazione di Calciomercato.it e che ci ha fatto scattare presto un campanello d’allarme: la possibilità che il brasiliano possa lasciare la Juventus la prossima estate attraverso l’esercizio di questa famigerata clausola ci è stata smentita fin da subito. Eppure, sentendo altre fonti l’esistenza di quella clausola d’uscita ci è stata confermata: ecco come si spiegano queste discrepanze.

La clausola tra Bremer e la Juve esiste, ma è valida dal 2025 | CM.IT

Dopo le dovute premesse, perché il racconto è importante per comprendere meglio le dinamiche che portano all’uscita di una notizia, arriviamo al punto. La clausola d’uscita nel contratto di Gleison Bremer con la Juventus esiste e si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro, ma è valida ed esercitabile solamente a partire dall’estate del 2025. Questo cosa significa? Ora lo vediamo nel dettaglio.

Nonostante l’interesse del Manchester United e di altri club di Premier sia concreto, la Juventus la prossima estate avrà la facoltà di rifiutare le offerte, anche se si dovessero aggirare intorno alle cifre della clausola d’uscita. Questo non significa che il brasiliano non verrà ceduto in estate, ma che i bianconeri potranno trattare e riflettere su quale sarà l’offerta migliore. Ricordiamo, inoltre, che l’ultimo rinnovo è arrivato per permettere alla società di spalmare i costi del brasiliano e alleggerire il suo peso sul bilancio annuale: la clausola d’uscita e un gentlemen agreement tra le parti si spiegano anche così.

Il discorso cambia drasticamente nell’estate del 2025, quando a quel punto sarà valida la clausola d’uscita. Se il Manchester United o un altro club dovesse decidere di esercitare la clausola la Juventus sarebbe tagliata fuori dalle trattative e dovrà solamente trovare l’accordo con l’entourage del giocatore. Ma c’è un’altra grande differenza nell’estate del 2025: a quel punto, infatti, Bremer sul bilancio della Juventus peserà poco meno di 20 milioni di euro e quindi la plusvalenza con la sua cessione supererebbe i 40 milioni. Insomma, questa è la situazione riguardo a Bremer e alla clausola d’uscita presente nel suo contratto con la Juventus.