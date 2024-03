Pagano la clausola: addio alla Juventus a fine campionato

C’è la clausola nel contratto con la Juventus: 60 milioni e cessione in estate per il big della rosa di Allegri

Dalla Premier League insistono, specialmente il Manchester United. Sul taccuino dei ‘Red Devils’ c’è sempre Gleison Bremer, non incedibile a determinate cifre per la Juventus.

Il brasiliano e Torino sta dimostrando in questa stagione di essere un elemento fondamentale per Allegri, ma considerando le esigenze di bilancio e di far quadrare i conti del club non è da escludere una partenza in estate se arrivasse l’offerta in grado di soddisfare la ‘Vecchia Signora’. Assegno di poco superiore ai 60 milioni di euro come riporta il ‘Corriere dello Sport’, che sarebbe poi la clausola rescissoria inserita dalla dirigenza della Continassa la momento del rinnovo firmato lo scorso dicembre fino al 2028. Giuntoli quindi è pronto a valutare le offerte e pregusta anche una ricca plusvalenza considerando l’incidenza a bilancio del nazionale verdeoro.

Calciomercato Juventus, sacrificio Bremer: c’è la clausola da oltre 60 milioni

Bremer la prossima estate peserà circa 25 milioni sulle casse della Juve e, considerando che il 10% dell’incasso andrebbe al Torino, i bianconeri avrebbero un ricavo intorno ai 30 milioni di euro a bilancio.

La dirigenza bianconera riflette e ascolterebbe così eventuali offerte, con il Manchester United che al momento è stata la squadra che si è mossa con maggiore interesse. In Inghilterra, inoltre, occhio anche a un possibile affondo del Newcastle. Bremer due estati fa è stato strappato al Torino e alla concorrenza dell’Inter per un operazione complessiva da quasi 50 milioni di euro, bonus compresi. Nella stagione in corso il brasiliano ha collezionato 29 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto due reti. In caso di addio la Juventus intensificherebbe il pressing su Calafiori ed Hermoso, quest’ultimo seguito da vicino anche dall’Inter.