Ottimi rapporti con Allegri: si riforma la coppia lontano dalla Juventus

Allegri via dalla Juventus, per il tecnico bianconero è già il momento di pensare al futuro: ecco dove potrebbe allenare e con chi

La sconfitta con la Lazio, per le modalità in cui è maturata, ha rappresentato, di fatto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E la parola fine sull’avventura di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Il tecnico livornese chiuderà la stagione in bianconero (a meno di disastri clamorosi), per poi dire addio. Per ripartire verso un nuovo ciclo, a Torino sono già entrati nell’ordine di idee che serva qualcosa di molto diverso. Come spiegato sulle pagine di Calciomercato.it, prende sempre più piede la candidatura di Thiago Motta, identificato come il tecnico ideale. Quanto ad Allegri, potrebbe, a sorpresa, ripartire a propria volta in Serie A. Il ritorno di fiamma è un’eventualità da non scartare, anzi.

Allegri al Napoli, colpo di scena De Laurentiis

La notizia del giorno è quella del forcing del Napoli per Giovanni Manna. Gli azzurri hanno bisogno di una figura dirigenziale di spicco e l’uomo che ha messo la firma sul progetto Next Gen in bianconero può essere quello giusto. Giuntoli ha già dato il via libera, come scritto sulle nostre pagine. E De Laurentiis potrebbe mettere a segno una accoppiata clamorosa.

Il patron del Napoli aveva già sondato Allegri prima di affidarsi a Spalletti, nel 2021. Tra il presidente partenopeo e il tecnico livornese ci sono ottimi rapporti, come ricorda Dario Pellegrini, giornalista di ‘Radio Bruno’. Chissà che, nonostante il club azzurro stia virando su Italiano e non dimentichi l’idea Conte, non possa alla fine rivolgersi all’attuale tecnico della Juventus per il suo rilancio, dopo una annata disastrosa.