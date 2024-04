Napoli, De Laurentiis ha scelto Manna | CM.IT

Le ultime sul nuovo direttore sportivo. Aurelio De Laurentiis si appresta ad affidarsi ad un nuovo dirigente: ecco Manna

Sarà una rivoluzione totale quella che il Napoli si appresta a vivere in estate. Una rivoluzione che chiaramente partirà dal nuovo Direttore Sportivo e dall’allenatore che guiderà la squadra.

Il pesante ko contro l’Atalanta ha di fatto spinto Aurelio De Laurentiis a premere il piede sull’acceleratore per il nuovo Ds. Il casting è partito ormai da qualche settimana, con Mauro Meluso destinato a chiudere la propria avventura a giugno. In questi giorni sono così stati sondati i profili di diversi ds, con il Napoli che ha valutato Accardi, Tare, D’Amico, Massara e Sartori, oltre ad un altro profilo di cui non era emerso il nome. Almeno fino a poche ore fa.

Calciomercato, il Napoli riparte da Manna

Si è pensato anche a Tiago Pinto, un’idea che non è, però, decollata, con il desiderio di affidarsi ad un dirigente italiano.

Così si sta facendo sempre piĂą strada Giovanni Manna. Il primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, come appreso da Calciomercato.it, è balzato in pole posizione per il ruolo di Direttore Sportivo azzurro. Il Napoli si appresta dunque a ripartire dal 35enne, campano, per provare a tornare nuovamente in alto. E’ lui il prescelto di Aurelio De Laurentiis.

Per la panchina, invece, attenzione a Vincenzo Italiano, che a fine stagione lascerĂ la Fiorentina e che piace tanto al presidente azzurro.