Non solo Accardi per il Napoli: spunta Mister X | CM.IT

Il Napoli può cambiare nuovamente direttore sportivo con Meluso in scadenza: non solo Accardi e Tare, c’è anche un Mister X

Una rivoluzione totale: è quella che ci sarà a Napoli in estate. La stagione post scudetto è andata ben oltre le più pessimistiche previsioni. Errori in serie, mercato sbagliato e annata praticamente da cancellare.

De Laurentiis e Calzona coltivano ancora il sogno di acciuffare al fotofinish il quinto posto, sperando che possa essere la chiave d’accesso alla prossima Champions League, ma al termine del campionato ci saranno molti cambiamenti. Oltre alla panchina, anche dietro la scrivania ci sarà un volto nuovo: in scadenza di contratto al 30 giugno 2024, Mauro Meluso è destinato a chiudere dopo solo un anno la sua esperienza da direttore sportivo degli azzurri ed è già partita la caccia al successore.

Indicato da tutti come grande favorito c’è Pietro Accardi, ora all’Empoli, ma stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa per il dirigente dei toscani non può essere considerata già in fase molto avanzata. Il suo profilo piace ad Aurelio De Laurentiis, che sonda però anche altri nomi, come quello di Igli Tare, alla ricerca di un nuovo progetto dopo un anno dall’addio alla Lazio.

Napoli, non solo Accardi e Tare per Ds: c’è mister X

Accardi e Tare sono i nomi valutati dal Napoli per il ruolo di direttore sportivo, D’Amico, Massara e Sartori altri nomi in tempi più o meno recenti accostati al club azzurro che non ha intenzione di commettere ulteriori errori dopo quelli di quest’estate.

Ed allora riflessioni approfondite che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, coinvolgono anche il profilo di un Mister X, un nome che potrebbe essere la scelta a sorpresa.