Manna dalla Juve al Napoli: ecco perché Giuntoli ha dato il via libera | CM.IT

Il nuovo direttore sportivo del Napoli può arrivare dalla Juventus: il percorso inverso tra Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli

L’anno scorso di questi tempi il dibattito maggiormente in voga sull’asse Torino-Napoli vedeva protagonista Cristiano Giuntoli e la possibilità che lasciasse Aurelio De Laurentiis per raggiungere gli arci-nemici della Juventus. Voci, indiscrezioni e notizie rimbalzate sui social che si sono inseguite per mesi, fino a quando il dirigente toscano ha effettivamente lasciato il Napoli per essere investito del ruolo di Football Director in bianconero. Oggi, ad un anno di distanza, la storia si ripete ma a colori invertiti: è Giovanni Manna, attuale ds della Juventus, ad essere in pole position per il ruolo di direttore sportivo del Napoli.

La situazione sotto al Vesuvio è chiara da tempo, cioè da quando Giuntoli ha fatto i bagagli e ha preso il treno per il Nord. Aurelio De Laurentiis ha affidato il ruolo da ds a Mauro Meluso in estate, ma la sensazione che fosse un incarico ad interim non è mai passata e da diversi mesi il patron azzurro sta svolgendo un vero e proprio casting per un nuovo uomo forte in dirigenza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, in pole position adesso c’è proprio Giovanni Manna.

De Laurentiis sceglie Manna: il nuovo ds del Napoli arriva dalla Juve | CM.IT

Un enfant prodige della dirigenza, ecco chi è Giovanni Manna. Nonostante sia solamente un classe ’88, infatti, il CV di Manna è di una certa rilevanza: dopo aver iniziato come Club Manager a Forlì nella stagione 2013/14, ha avuto due importanti esperienze in svizzera. Prima come Team Manager con il Chiasso e poi come Direttore Sportivo col Lugano. Proprio dopo l’avventura elvetica è arrivata la chiamata dalla Juventus, dove ha mossi i primi passi come Responsabile della Primavera per poi diventare il Team Manager della Next Gen.

Il lavoro svolto con la Next Gen bianconera è stato di altissimo profilo, dove ha contribuito alla crescita della squadra e ha portato un vero e proprio tesoretto di talento a cui la Juventus sta attingendo anche nella stagione in corso. In estate, nonostante l’arrivo di Cristiano Giuntoli, è arrivata la promozione interna grazie alla quale è diventato il Direttore Sportivo della Prima Squadra. Come vi abbiamo raccontato già nelle scorse settimane su queste pagine, in casa Juventus in estate avverrà un grosso restauro anche a livello societario e Manna era uno dei profili indiziati per la partenza. Su di lui si sono palesate diverse squadre, tra cui diversi club arabi, ma l’offerta più intrigante riguarda proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il percorso inverso di Manna e Giuntoli permetterà ad entrambi di lavorare con maggiore autonomia nella prossima stagione, non più da coppia, ma da rivali: da questa estate si prospetterà una sfida tra la Juventus di Giuntoli e il Napoli di Manna.