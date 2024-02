Da Xabi Alonso a Zidane e Conte: le ultime sul Bayern | CM.IT

Il club bavarese è al lavoro per il dopo Tuchel. L’allenatore del Bayer Leverkusen è il preferito, ma ci sono dei discorsi anche con Zidane. E Conte sta spingendo

Tuchel resterà alla guida del Bayern Monaco fino al termine della stagione, stando almeno al comunicato ufficiale dei bavaresi. La mano sul fuoro però non conviene metterla, perché fonti vicine al club tedesco parlano di tensione sempre più forte all’interno dello spogliatoio.

Tuchel ha tutti i senatori contro – da Muller e Goretzka fino a Kimmich (i due nemmeno si parlano) – e ulteriori tracolli, specie l’eventuale uscita dalla Champions a vantaggio della Lazio, potrebbero ‘costringere’ la società a prendere un ‘traghettatore’ fino a giugno. In attesa di aprire un nuovo ciclo con un altro allenatore di respiro internazionale. Come raccolto e scritto da Calciomercato.it, il profilo che piace di più al Bayern è quello di Xabi Alonso, il tecnico che con il Bayer Leverkusen sta togliendo lo scettro di Re di Germania proprio ai bavaresi.

Più 8 punti su Kane e compagni a 12 giornate dalla fine: a meno di harakiri, il Meisterschale sarà della squadra di Alonso che al Bayern chiuse la carriera di calciatore vincendo 5 titoli, di cui 3 campionati. Sulle tracce dello spagnolo ci sono però gli altri due grandi club in cui ha militato da giocatore, il Real Madrid per il post Ancelotti e, soprattutto, il Liverpool che a giugno saluterà Klopp. Proprio coi ‘Reds’ risultano esserci dei contatti concreti in vista della prossima stagione. Lui ha fatto sapere al Bayern, e probabilmente pure allo stesso Liverpool, di essere concentrato solo sul Bayer e sul finale di stagione. Al suo agente ha detto che ora non può conoscere il suo futuro e che, quindi, non può dare già adesso delle risposte.

Il Bayern valuta così altri nomi, tra questi vi è Zidane. Stando a quanto appreso da CM.IT, al momento c’è un dialogo amichevole tra il club teutonico e il marsigliese, fermo da giugno 2021 quando si concluse la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. La sua ambizione era quella di diventare Ct della Francia, ma dopo il Mondiale Deschamps ha rinnovato fino al 2026.

L’ipotesi Juventus è sfumata da tempo, per cui il ventaglio di opzioni per Zidane si è rimpicciolito. Il suo profilo sarebbe perfettamente in linea con quello che cerca il Bayern, una squadra dove andrebbe di corsa – a proposito di ex juventini – Antonio Conte. Accostato con insistenza al Milan, Il salentino vuole ripartire in grande stile dopo l’anno sabbatico, ma ad oggi ha un mercato ben al di sotto delle aspettative.

Di Livio a Tv Play: “Conte sta spingendo per andare al Bayern”

A Tv Play, il suo ex compagno in bianconero Angelo Di Livio ha detto che “sta spingendo per andare al Bayern. Avrebbe un ingaggio sui 10 milioni l’anno un mercato importante da 200 mlioni. Con Conte sarebbe un matrimonio perfetto“.

Conte si è indirettamente proposto al Bayern, così come ha fatto Mourinho, facendo capire al Bayern di ‘sognare’ la panchina bavarese, ma al momento il suo nome non ha suscitato grandi consensi – non piace sotto l’aspetto caratteriale – all’interno della dirigenza.