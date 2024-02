Rottura coi senatori e ‘incubo’ zero titoli: Bayern, Tuchel ha i giorni contati | CM.IT

Bochum, Lipsia e Lazio decisive per il tecnico tedesco, ma la sua avventura in Baviera è destinata a concludersi presto. Proposti Flick e Mourinho

Thomas Tuchel è ‘virtualmente’ un allenatore esonerato. Come raccolto da Calciomercato.it, il tedesco ha i giorni contati al Bayern Monaco.

Le prossime tre partite – Bochum, Lipsia e Lazio – potrebbero risultare decisive per il suo futuro. Da fonti vicine ai bavaresi, si apprende che anche l’accesso ai quarti di Champions League (da ribaltare l’1-0 dell’Olimpico) potrebbe non bastare al tecnico, arrivato un anno fa al posto di Nagelsmann ma con cui non è mai scattato il feeling.

Tuchel ha perso la fiducia della società e da mesi è in rotta con i cosiddetti ‘senatori’ della squadra, dalla ‘Bandiera’ Muller a Kimmich. Il Bayern è a -5 dalla vetta, ovvero dall’inarrestabile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso contro il quale ha perso con un sonoro 3-0 la scorsa settimana, e ad oggi a rischio eliminazione dalla Champions, contro un avversario nettamente inferiore.

Senza dimenticare che a novembre scorso è stato buttato fuori nel secondo turno della Coppa di Germania dal Saarbruecken, formazione di 3.Liga, l’equivalente della nostra Serie C.

La società teutonica teme di concludere la stagione con zero titoli, ecco perché sta valutando concretamente il licenziamento di Tuchel, il cui contratto scade nel 2025, pur non essendoci in giro nomi che fanno impazzire i dirigenti.

Bayern, Tuchel via subito: proposti Flick e Mourinho

Sono stati proposti Mourinho e il grande ex Flick, che ha regalato l’ultima Champions (e il Triplete) ed è assistito da quel Zahavi rimasto di casa al Bayern nonostante l’addio tumultuoso di Lewandowski.

Entrambi potrebbero essere presi in considerazione visto che sarebbero ingaggiabili subito. Il nome del successore di Tuchel, per l’immediato e/o a partire della prossima stagione (piace molto lo stesso Xabi Alonso, un ex anche lui), è al vaglio in questi giorni di profonda riflessione per il Bayern.