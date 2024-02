Roma, Di Livio promuove De Rossi: “Ecco la differenza con Mourinho”

Daniele De Rossi sembra aver dato una nuova spinta alla Roma: ne è sicuro Angelo Di Livio

L’ex centrocampista Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di Tvplay soffermandosi su diversi aspetti nel corso della trasmissione “Gol di Tacco”.

Intervenuto ai microfoni di Tvplay nel corso della trasmissione “Gol di Tacco”, l’ex centrocampista – tra le altre – di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio si è soffermato su diversi argomenti, partendo dalla nuova Roma di Daniele De Rossi che, a suo avviso “sta quasi superando l’esame” avendo avuto “la bravura di andare a correggere la partita con cambi anche coraggiosi come quello di Lukaku”.

Una scelta che, secondo Di Livio, non molti avrebbero fatto “perché è sempre rischioso togliere ma è stata una scelta vincente. La strada è quella giusta”. Con De Rossi in panchina Di Livio è tornato a vedere “una Roma che ha veramente voglia di giocare, la differenza con Mourinho è nel gioco, non butta mai via il pallone e prima c’erano poche idee con palle lunghe su Lukaku che teneva e faceva arrivare da dietro gli altri compagni”.

Roma e non solo: l’intervento di Di Livio a TvPlay

Nel corso del suo intervento ai microfoni di TvPlay, Di Livio si è soffermato anche sul nuovo corso del Napoli targato Calzona: “Ripartire dal 4-3-3 andando a ritoccare quei concetti dell’anno scorso è un buon punto di partenza” secondo Di Livio che approva il pareggi con il Barcellona anche se “per andare in Spagna e passare il turno tanti giocatori devono dare molto molto di più nonostante i tanti difetti del Barcellona”.

Nel match con i blaugrana ha deluso Kvaratskhelia che secondo Di Livio “la società ha un po’ demoralizzato senza il rinnovo di contratto come invece ha fatto a Osimhen”. Allo stesso tempo l’attaccante georgiano “deve tornare a essere quello dell’anno scorso. Oggi c’è una netta differenza, faccio fatica a capire come il Napoli si sia trovato in questa situazione dopo la spettacolare stagione con Spalletti”.