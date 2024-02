DIRETTA panchina Napoli: Calzona in pole, rischio esonero per Mazzarri

Ore decisive e di riflessione in casa Napoli per il futuro di Walter Mazzarri: tutti gli aggiornamenti sulla panchina dei campioni d’Italia

Sembra arrivato al capolinea il ritorno alla guida del Napoli per Walter Mazzarri. Gli azzurri sono lontanissimi dalla zona Champions e il nuovo passo falso in casa contro il Genoa rischia di costare caro al tecnico toscano.

Ore calde e di riflessione per il patron De Laurentiis, che pensa a un nuovo ribaltone in panchina dopo l’esonero nei mesi scorsi di Rudi Garcia. Mazzarri potrebbe essere sollevato dall’incarico già prima della sfida d’andata degli ottavi di Champions League del ‘Maradona’ con il Barcellona, in programma mercoledì sera. In pole guidare i campioni d’Italia c’è Calzona, attuale Ct della Slovacchia.

09:50 Decisione oggi su Mazzarri Mazzarri, fino a ieri sera, ha preparato l’allenamento di oggi delle 13.30. Nessuna comunicazione al tecnico fino alla tarda serata di ieri. La decisione verrà presa oggi: decisive queste ore per comprendere se già da domani ci sarà Calzona anche in conferenza. Costanti contatti con il ct della Slovacchia.

09:20 Calzona in pole per la panchina Contatti costanti con Calzona, individuato come il candidato ideale allla successione di Mazzarri. Nella notte è arrivato il via libera della federazione slovacca allo svolgimento del doppio ruolo Nazionale-Napoli.