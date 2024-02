Ora è UFFICIALE, il Napoli a Calzona: l’annuncio di De Laurentiis

L’ufficialità del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: esonerato Mazzarri, Calzona è il nuovo tecnico degli azzurri

È arrivata la decisione e l’annuncio ufficiale. Cambia ancora il Napoli che passa da Mazzarri a Calzona. Con lui non ci sarà, almeno per il momento Marek Hamsik, come spiegato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron a ‘Sky’ ha ufficializzato il ribaltone: “Diamo il benvenuto a Calzona. Mazzarri è un amico di famiglia ed è doloroso esonerare un amico. L’ho ringraziato per la sua disponibilità nel venirci a dare una mano in un momento di difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi occorre però dare qualcosa in più: ora dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona che ha già lavorato con noi con Sarri e Spalletti e conosce l’80% di questo gruppo. Scelta giusta? Lo dirà il tempo”.

Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 19, 2024

Napoli, De Laurentiis annuncia Calzona: “Hamsik intrigato dall’idea di tornare”

De Laurentiis quindi continua: “Ora cerchiamo di aiutare Calzona che avrà una sfida difficile con il Barcellona. Domani alle 8.30 sarà qua, parleremo a lungo e quindi andremo a Castelvolturno e lo presenterò al gruppo, soprattutto ai nuovi arrivati dell’estate scorsa e quelli di gennaio”.

Infine su Hamsik: “È intrigato dall’idea di tornare a lavorare con il Napoli, ma oggi non sono riuscito a sentirlo”. La società partenopea ha intanto comunicato che l’allenamento di domani ci sarà alle 14, mentre la conferenza stampa è stata spostata alle 19.30.