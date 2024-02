Osimhen glissa su Mazzarri e apre al Barcellona | VIDEO CM.IT

Ultime ore di Mazzarri al Napoli, Osimhen commenta così la situazione e le sue condizioni fisiche in vista della sfida al Barcellona

Cala il tramonto a Castel Volturno e poco prima delle 18:00 arrivano le prime dichiarazioni di Osimhen sulla situazione generale legata a Mazzarri.

L’ultimo a lasciare il centro sportivo del Napoli è proprio l’attaccante nigeriano, che alla pre-vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona commenta con un diplomatico “Non lo so” in merito all’esonero del suo allenatore. Si sbottona, invece, ai microfoni di Calciomercato.it, quando chiediamo come sta in vista della sfida di mercoledì al Maradona: “Sto bene“.

🚨ULTIM’ORA #NAPOLI🚨 👀Victor #Osimhen all’uscita da Castel Volturno si è fermato con tifosi e giornalisti ed ha anche sottolineato le sue condizioni fisiche in vista del #Barcellona: “I’m good” 📲@zullotwit pic.twitter.com/UddUxhszCL — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 19, 2024

Victor Osimhen, infatti, è rientrato con qualche problemino fisico dalla Coppa d’Africa. Tant’è che il giocatore non è stato convocato per la sfida contro il Genoa, pareggiata in casa solo nel finale. Osimhen sarà titolare contro il Barcellona. Ora si attende solo il nome dell’allenatore che lo dovrà schierare in campo.