Napoli, ultimo allenamento di Mazzarri: cosa succede a Castel Volturno

Walter Mazzarri dirige l’ultimo allenamento a Castel Volturno prima dell’esonero: cos’è successo al centro sportivo

Ultimo giorno da allenatore del Napoli per Walter Mazzarri. Il tecnico sarà sollevato dall’incarico tra poche ore, con De Laurentiis pronto ad annunciare il terzo mister stagionale: Francesco Calzona.

Poco prima delle 13:30 arrivano le auto con i calciatori. Di Lorenzo, Zielinski, Lindstrom, Raspadori, Meret, Gollini, Simeone e tanti altri in ordine sparso. Qualcuno si ferma per firmare autografi con i tifosi (il polacco promesso sposo all’Inter e i calciatori della Nazionale italiana) e altri tirano dritto verso il cancello che li porta al campo. Come raccolto da Calciomercato.it, Mazzarri è il secondo ad arrivare. La sua faccia è piuttosto cupa. Qualche sostenitore azzurro chiede al mister “cosa hai combinato?”. Non arriva risposta dall’allenatore, che si appresta a dirigere l’ultimo allenamento del Napoli prima della sostituzione.

De Laurentiis sta lavorando per annunciare Calzona a poche ore dalla partita contro il Barcellona: alla conferenza della vigilia stampa di Champions League si presenteranno il capitano e il nuovo tecnico.