Napoli, Calzona sempre più vicino: Hamsik punto interrogativo per lo staff | CM.IT

Poche ore e sarà tutto definito: quello di oggi potrebbe esser l’ultimo allenamento di Mazzarri prima dell’arrivo di Calzona

Cambia tutto, anche velocemente. Soprattutto nella mente di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, nella giornata di sabato, aveva fatto passare un messaggio chiaro: non si esonera un allenatore a tre giorni dalla Champions.

Poi, i contatti, frenetici, di queste ore: fino alla decisione maturata nella tarda serata di ieri. Subito Francesco Calzona. Gran mediatore Marek Hamsik con i suoi agenti a far da tramite con la federazione slovacca: ormai, l’ok è storia nota. Restano da capire le tempistiche: Walter Mazzarri guiderà l’allenamento odierno, quello delle 13.30, salvo sconvolgimenti dell’ultimo minuto. Difficile che il tecnico si dimetta, potrebbe arrivare comunicazione dell’esonero dopo l’orario di pranzo.

Calzona a Napoli: nodo Hamsik, anche Bonomi tra i nomi

Calzona firmerà un contratto fino al termine della stagione, poi andrà a guidare gli Europei con la Slovacchia di Lobotka. Uno staff ridotto quello che seguirà quello che sarà, con ogni ragionevole certezza, il terzo allenatore nella stagione del Napoli.

Francesco Sinatti torna dopo i disastri estivi della preparazione targata Rongoni-Garcia cui la cura Mazzarri non ha fatto effetto. Anche Sinatti deve avere un ok, quello della Figc visto il suo ruolo con Luciano Spalletti. Ruolo di assistente tecnico per un altro membro dello staff della Slovacchia, Gianluca Segarelli. In lizza anche Simone Bonomi, ma sembra più defilata la sua figura. Il nodo è attorno a Marek Hamsik: De Laurentiis vorrebbe fortemente il suo ritorno. Ci sono ancora diversi aspetti che Marek vorrebbe comprendere, anche legati al suo ruolo all’interno dello staff. Tutto, tra poco meno di tre ore, potrebbe esser risolto. Così come il contratto di Mazzarri con il Napoli: che come il Bari vivrà la stagione dei tre allenatori diversi in panchina.