DIRETTA Napoli-Verona, la conferenza stampa di Mazzarri | Seguila live

In occasione di Napoli-Verona, l’allenatore Walter Mazzarri presenzia alla conferenza stampa: le sue parole

Terminato il mercato, il Napoli dovrà far parlare il campo. E la squadra ha grande necessità di conquistare punti in casa, contro un Verona completamente rivoluzionato da questa sessione invernale.

Walter Mazzarri si presenta in conferenza stampa, dopo aver saltato l’evento dedicato alla vigilia di Lazio-Napoli. E non sarà solo. E’ atteso un intervento anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Per seguire le dichiarazioni del patron azzurro e del mister, segui la diretta su Calciomercato.it.