Napoli, Zielinski sempre più un caso: out anche col Verona | CM.IT

Zielinski sempre più in caso per il Napoli: il polacco a rischio forfait contro il Verona

A Napoli ormai Piotr Zielinski rappresenta un vero e proprio caso. In casa azzurra si prospetta una vera e propria rivoluzione in estate e il giocatore polacco sembra destinato a cambiare aria, alla luce del contratto non ancora rinnovato.

Zielinski ha disputato fino ad ora in stagione 26 gare tra coppe e campionato, collezionando tre gol e altrettanti assist. Stando però a quanto appreso da Calciomercato.it, il classe 1994 non dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona, in programma domenica alle 15 allo stadio Maradona. L’affaticamento rimediato nel corso dell’allenamento odierno pesa e non poco. Nell’animo del giocatore però c’è grande delusione. Zielinski non ha preso bene la decisione di essere stato escluso dalla lista Champions.

+++Aggiornamento #Zielinski+++ Il calciatore quasi certamente non ci sarà contro il Verona. Pesa l’affaticamento muscolare emerso oggi in allenamento. Zielinski è stato descritto come molto deluso per la mancata inclusione in lista Champions: sperava e credeva di poter dare il… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) February 2, 2024

Il polacco sperava e credeva di poter dare il suo contributo nel doppio confronto contro il Barcellona. Grande amarezza dunque, con questa scelta che sa di ulteriore segnale d’addio. Sembra quindi esserci sempre più l’Inter nel futuro del centrocampista. Un interesse di cui anche Aurelio De Laurentiis aveva parlato, affermando: “Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene”.