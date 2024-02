Napoli, stravolta la lista UEFA: due esclusioni a sorpresa

Esclusioni eccellenti dalla lista UEFA per la fase a eliminazione diretta: ecco il nuovo Napoli in Champions League

Walter Mazzarri ha riflettuto e rimuginato in queste ore per stilare la lista ufficiale dei ragazzi che porterà con sé per tutta la seconda parte di stagione in Serie A e per la Champions League.

L’UEFA permette un massimo di tre cambi dalla rosa presentata a settembre, in vista della fase a gironi. Solo tre modifiche a disposizione del mister, ma gli acquisti sono stati quattro. Oltretutto, le regole della massima competizione europea sono diverse rispetto a quelle del campionato italiano. Infatti, nella lista dei 25 da presentare all’UEFA, sono inseriti anche Kvaratskhelia e Natan, che in Italia sono considerati under 22 e non vengono contati. Escluso Demme, già non inserito da Garcia nel precedente elenco consegnato all’organo calcistico europeo.

Napoli, ecco la lista UEFA: escluso Zielinski

La lista UEFA deve presentare un massimo di 25 calciatori, di cui massimo otto provenienti dai settori giovanili locali. O meglio, di questi otto, quattro devono aver trascorso almeno 3 anni nel vivaio del Napoli e altri quattro devono aver trascorso almeno 3 anni in qualsiasi altro vivaio di un club italiano. Della lista dei calciatori formati in Italia, il Napoli possiede Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano, che sono dunque esclusi dalla lista degli altri 17 tesserati.

Dunque, Mazzarri ha compiuto le sue scelte e ha modificato l’elenco dei calciatori da portare in Champions League, cambiando innanzitutto Elmas e Zerbin, non più presenti in rosa perché ceduti nel mese di gennaio. E ha tagliato anche Piotr Zielinski, ormai promesso sposo all’Inter. Al posto di questi tre calciatori, il mister ha deciso di inserire: Traorè, Mazzocchi e Ngonge. Fuori anche il neoacquisto Dendoncker.

Di seguito la lista completa presentata dal Napoli che affronterà il 21 febbraio il Barcellona, nell’andata degli ottavi di finale:

Portieri: Contini, Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani;

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Lindstrom, Lobotka, Traoré

Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

Lista Serie A, ecco cosa cambia

Diverso, il discorso per la lista dei 25 da consegnare entro le 24 del 2 febbraio. Infatti, nell’elenco della rosa dei 25 era presente anche Demme fino alla gara contro la Lazio. Ma con l’ultima possibilità di modifiche, Mazzarri ha escluso il centrocampista tedesco che fa spazio ad Hamed Traoré.