Calciomercato, da Kean a Samardzic: tutti gli affari saltati a gennaio

Kean alla fine resta alla Juventus: niente Atletico Madrid per l’attaccante della Nazionale. Tutti i colpi sfumati nella sessione invernale del calciomercato

Un matrimonio che non s’ha da fare. Almeno per il momento. Dopo il clamoroso epilogo con l’Inter, Lazar Samardzic resterà in Friuli almeno fino alla prossima estate.

È sfumata nuovamente la partenza dall’Udinese del giovane centrocampista serbo, corteggiato in questa finestra invernale dalla Juventus e dal Napoli. Il classe 2002 sembrava vicino ai campioni d’Italia per il dopo Zielinski, prima che la trattativa naufragasse per i termini dell’accordo. Anche la ‘Vecchia Signora’ non ha affondato il colpo preferendo l’argentino Alcaraz, ma l’assalto dell’estimatore Giuntoli potrebbe essere solo rimandato alla prossima estate. L’affare saltato più sorprendente però riguarda sempre la Juve e ha il nome di Moise Kean, ritornato dopo poche ore a Torino visto il dietrofront prima della firma per il prestito all’Atletico Madrid, non convinto delle condizioni fisiche dell’attaccante e sui tempi di recupero dall’infortunio alla tibia. Il 23enne nazionale italiano, corteggiato in precedenza da Fiorentina e Monza, alla fine è rimasto alla corte di Allegri.

La Juventus soffia Djalò all’Inter e occhio al Milan per Buongiorno

Il volto nuovo a disposizione del tecnico livornese è invece Tiago Djalò, con Giuntoli che ha anticipato la concorrenza del rivale Marotta.

La Juve ha soffiato il difensore portoghese all’Inter, che aveva già un accordo per lo sbarco a Milano dell’ormai ex Lille a parametro zero per luglio. Sempre i bianconeri all’inizio del mercato invernale erano in pressing per Kalvin Phillips, che non convinceva appieno però Massimiliano Allegri per la mediana della ‘Vecchia Signora’ e con la scelta poi ricaduta nel ruolo appunto su Alcaraz. Tra Natale e capodanno è sfumato invece il trasferimento di Bonucci alla Roma, con il sodalizio capitolino che ha preferito puntare sul prestito (dalla Juve) di un profilo più giovane come Huijsen. Restando nella Capitale, , proprio nelle ultime ore di mercato è saltato l’arrivo di Kent. A proposito di difensori: saltato in dirittura d’arrivo il passaggio al Napoli di Nehuen Perez sempre dall’Udinese come Samardzic, mentre potrebbe essere solo rinviata l’offensiva del Milan per Buongiorno.

I rossoneri hanno corteggiato il capitano del Torino, ma al momento senza esito. Infine, sempre restando in casa Milan, la lunga telenovela legata al futuro del baby Popovic che si è accasato alla fine al Monza (in sinergia col Napoli) dopo essere stato vicino alla firma con il ‘Diavolo’.