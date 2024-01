Alcaraz alla Juventus, ora è UFFICIALE: le cifre dell’operazione

La Juventus ha definito anche ufficialmente i dettagli della trattativa con il Southampton per il trasferimento di Carlos Alcaraz. Cifre e formula dell’affare

Mancava soltanto l’ufficialità che non è tardata ad arrivare. Come anticipato da calciomercato.it, la Juventus e il Southampton avevano già raggiunto nelle scorse ore l’accordo per il trasferimento di Alcaraz in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dopo che Alcaraz ha svolto una parte delle visite mediche in Inghilterra è arrivata anche la nota della Juventus che ha definito ufficialmente i dettagli della trattativa. Con un vero e proprio blitz Giuntoli si è assicurato il gioiello argentino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di 3,7 milioni di euro oltre ad one accessori di 0,2 milioni di euro che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a 1,9 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a 49,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.