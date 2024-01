Allegri accontentato: fissate le visite mediche di Alcaraz | CM.IT

La Juventus si appresta ad andare a dama con il rinforzo a centrocampo per Allegri: fissate le visite mediche

I bianconeri si sono approcciati a questo mercato invernale con un obiettivo chiaro in mente: rinforzare il centrocampo, almeno a livello numerico, e garantire a Massimiliano Allegri maggiore qualità di scelta.

In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus è stata tra le società più attive proprio per cercare di raggiungere un colpo a centrocampo. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella serata di ieri, Giuntoli ha sondato il terreno con l’Udinese per capire se fosse possibile portare subito a Torino Samardzic, ma la risposta è stata negativa. Mentre si pensava ad un profilo di esperienza alla Bonaventura o alla Pereyra, Cristiano Giuntoli ha sorpreso tutti accelerando per Carlos Alcaraz: nella serata di ieri vi abbiamo raccontato il blitz decisivo della Juventus, già fissate le visite mediche.

#Alcaraz farà una parte di test medici stamattina a Londra, nel mentre #Juventus e #Southampton definiscono gli ultimi dettagli dell’operazione in prestito oneroso con opzione d’acquisto. Un totale sui 35/40m. @calciomercatoit #CMITmercato pic.twitter.com/bx5npPjHMV — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) January 31, 2024

Alcaraz fa le visite tra Londra e Torino: definito l’accordo col Southampton | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Carlos Alcaraz svolgerà le visite mediche in due spot: uno stamattina a Londra e un altro nelle prossime ore a Torino. Nel frattempo, Juventus e Southampton stanno definendo tutti i dettagli della trattativa.

L’operazione tra i bianconeri e il club inglese sarà un prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato intorno ai 35/40 milioni di euro. Il rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri sta arrivando ed è un ragazzo classe 2002, tra i più luminosi talenti usciti dal calcio argentino negli ultimi anni.