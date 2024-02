Inter, la cessione di Sensi salta in extremis: il motivo | CM.IT

Salta, a tempo ormai scaduto, la trattativa per la cessione di Stefano Sensi da parte dell’Inter

Sembrava tutto fatto per la cessione di Stefano Sensi al Leicester City, ma a tempo ormai scaduto l’affare è saltato.

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Stefano Sensi al Leicester City, ma la trattativa si è arenata. Il centrocampista classe ’95 era volato in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di rito che aveva superato prima di accasarsi alla squadra allenata dal tecnico italiano Enzo Maresca, ma alla fine il centrocampista ex Monza e Sassuolo dovrà fare ritorno alla Pinetina.

In Inghilterra la sessione invernale di calciomercato chiudeva alla mezzanotte italiana, le parti coinvolte in causa hanno lavorato fino all’ultimo secondo per cercare di chiudere definitivamente l’operazione che però, alla fine, è saltata stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, salta la cessione di Sensi al Leicester

La trattativa è definitivamente saltata dopo che le parti chiamate in causa non sono riuscite a risolvere i problemi burocratici legati al Fair Play Finanziario del club inglese.

Una doccia gelata per le due società e per il giocatore, desideroso di tuffarsi nella nuova avventura oltremanica. I club avevano trovato l’intesa per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di poco meno di 3 milioni di euro, con il giocatore che avrebbe firmato un contratto di due anni con opzione. E invece nelle prossime ore il centrocampista ex Sampdoria dovrà tornare a Milano per rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi anche se quasi sicuramente resterà fuori dalla lista Uefa. La mancata cessione di Sensi negherà all’Inter un possibile risparmio di quasi 5 milioni di euro tra indennizzo e ingaggio che il club avrebbe risparmiato.