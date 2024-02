Napoli, l’emergenza è finita: Mazzarri ne recupera altri due

Il Napoli prepara il prossimo impegno di campionato col Verona, per Mazzarri buone notizie: altri due azzurri di nuovo a disposizione

Gara fondamentale, domenica, per il Napoli contro il Verona. Per gli azzurri, occorre un successo per rilanciarsi nella corsa al quarto posto. Mazzarri, con gli scaligeri, avrà a disposizione di sicuro maggiori opportunità di scelta, dopo aver affrontato la Lazio in emergenza totale.

Torneranno non soltanto Simeone, Kvaratskhelia e Cajuste che erano squalificati contro i biancocelesti. Hanno svolto infatti, oggi, l’intera seduta di allenamento in gruppo sia Frank Anguissa, tornato dalla Coppa d’Africa, che Natan, che ha recuperato dall’infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per più di un mese. I due, perciò, rientreranno tra i convocati della prossima sfida. Bisognerà ancora aspettare un po’, invece, per Meret e Olivera, che hanno svolto ancora allenamento personalizzato.