De Laurentiis ufficializza le cessioni di Osimhen e Zielinski: “Su Mourinho…” | VIDEO CM.IT

De Laurentiis all’uscita dell’assemblea di Lega calcio ha rilasciato molte dichiarazioni interessanti: show del presidente del Napoli

Terminata l’assemblea di Lega calcio di oggi, all’uscita gli inviati presenti, tra cui quello di Calciomercato.it, hanno potuto intercettare molti protagonisti. Tra cui Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, autore di dichiarazioni molto interessanti sul futuro del club partenopeo.

Innanzitutto, la chiusura all’arrivo di Mourinho: “Che cosa c’entra con il Napoli? E’ un bravissimo allenatore, molto simpatico, ma il suo destino sarà fuori dall’Italia, non certo da noi”. Sul mercato: “Difficile fare valutazioni ora sui giocatori arrivati e su chi dovrà ancora partire, bisognerà fare delle prove. Quando vieni beffato dal dalle istituzioni calcistiche, tanto che Infantino ha detto che non c’entra niente con la Coppa d’Africa giocata a gennaio, oltre a ritrovarti senza due giocatori per tante partite, devi correre ai ripari. Poi ci sono gli infortuni: abbiamo avuto problemi, Mazzarri ha avuto pochissimo tempo per preparare la partita considerando i tanti impegni. Ha fatto il suo, mi sta molto simpatico. Osimhen? Sapevamo come sarebbe andata a finire, la trattativa è stata lunga per questo, per potersi lasciare da amici. Victor andrà al Psg, al Real Madrid o ad una squadra inglese. Zielinski se volesse restare lo abbracceremmo, ma se magari ha un procuratore che sente l’odore del denaro si convincerà ad andare via da Napoli. Le storie d’amore a volte finiscono. Da noi prende uno stipendio più alto di quello che leggo che prenderebbe all’Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene (ride, ndr)”.

De Laurentiis si è poi dilungato su altri argomenti. Sull’idea di riforma del campionato ha dichiarato: “Ognuno ha mostrato i propri pensieri, vedremo cosa si potrà fare per cambiare il calcio italiano”. Profilo basso sulle recenti vicende arbitrali: “L’inchiesta delle Iene lascia il tempo che trova. Finché non ci saranno le prove non si potrà andare oltre. Le Iene spettacolarizzano e se non fosse un pettegolezzo devono dimostrarlo”.