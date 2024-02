Napoli, via Osimhen e Zielinski: tutti gli acquisti per giugno

Dall’allenatore all’attaccante, ecco come cambierà volto il Napoli in estate: tutti i possibili colpi

Quando a giugno calerà il sipario su questa stagione, il Napoli sarà diverso, in trasformazione. Anche se il club azzurro dovesse centrare una rimonta importante in classifica, riuscendo a conquistare un posto nella prossima Champions League, la dirigenza interverrà con decisione sul mercato.

Il Napoli che verrà avrà con ogni probabilità un nuovo allenatore, un nuovo centravanti e chissà, magari anche un nuovo portiere. Di certo ci saranno degli aggiustamenti in difesa e a centrocampo. E soprattutto la piazza azzurra dovrà salutare un paio di interpreti protagonisti dello Scudetto: Osimhen e Zielinski.

Ma quali calciatori potrebbero accettare il Napoli per la prossima stagione? I dirigenti partenopei hanno segnato nei loro taccuini e database alcuni nomi interessanti: ecco chi potrebbe prendere il posto di Osimhen, di Zielinski e di Meret. E non solo.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi per l’estate

Cominciando dall’estremo difensore, Alex Meret al termine di questa stagione vedrà rinnovarsi automaticamente il contratto di un anno, con scadenza che andrà al giugno 2025. Il giocatore avrebbe sottolineato la sua voglia di proseguire l’avventura in terra partenopea, ma fino a giugno potrebbero cambiare tante cose. Oltretutto, Elia Caprile tornerà alla base dopo un anno in prestito ad Empoli. Il ragazzo si sta mettendo in luce a Empoli.

A gennaio non è arrivato il nuovo difensore, ma per giugno potrebbero esserci dei grossi cambiamenti. Mazzarri chiedeva Theate alla società. Il cartellino del belga, però, è valutato caro dal Rennes. Il Napoli ha rimandato tutto, senza riuscire ad affondare il colpo per Perez dell’Udinese. Un’operazione che avrebbe visto protagonista anche Ostigard in direzione opposta. Se il profilo di Theate coincidesse con le esigenze del nuovo allenatore, il Napoli potrebbe aprire nuovamente i discorsi con il Rennes per riportare il calciatore in Italia. E forse un centrale non basterà. Tutto chiaramente dipenderà anche dalle competizioni alle quali sarà coinvolta la squadra azzurra e dal sistema di gioco che adotterà per la stagione 2024-25.

Occhio al centrocampo. Il Napoli potrebbe avere in casa l’erede di Zielinski, poiché per Hamed Traorè è previsto anche l’opzione del riscatto a 25 milioni di euro a fine prestito. E per lo stesso reparto, si potrebbero riaprire i discorsi con il Tottenham per Hojbjerg, in scadenza a giugno 2025, già seguito in questa finestra di calciomercato invernale.

Addio a Osimhen, chi arriverà al suo posto

Dopo quattro anni, terminerà il capitolo Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sarà ceduto e verrà esercitata la clausola nel suo contratto: il Napoli incasserà una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro dal suo trasferimento. Il club dovrà valutare anche le situazioni riguardanti Raspadori e Simeone, che di certo reclamano spazio e minutaggio importante arrivati ad un eventuale terza stagione in azzurro.

Per il post Osimhen, gli scout hanno messo nel mirino diversi attaccanti interessanti. Piace da tempo Jonathan David del Lille, il quale valore si aggira attorno ai 40-50 milioni di euro. Il canadese è stato già l’erede di Victor, una volta andato via dal club francese. I destini si potrebbero nuovamente intrecciare. Il Napoli punta anche a Boniface, centravanti prolifico di 23 anni, protagonista indiscusso con gol e assist al Bayer Leverkusen. Anch’egli è nigeriano, come VO9. E’ più forte fisicamente, ha un buon senso della posizione ed è valutato sopra i 40 milioni di euro. Sondaggio per Zirkzee, rivelazione dell’anno in Serie A. Oltre a concludere l’affare con il Bologna, servirà prima passare dal Bayern che avrà l’opzione di acquisto sul suo ex giocatore.

Attenzionato anche Santiago Gimenez, seguito da Inter e Milan. Il centravanti messicano è il più giovane tra quelli che circolano in orbita partenopea. Ma il prezzo del cartellino è ugualmente alto (intorno ai 50 milioni), poiché il suo contratto con il Feyenoord terminerà solo il 2027. Non si accettano sconti. Chi avrà prezzo da buon mercato è Serhou Guirassy, poiché dalla Germania rivelano che abbia una clausola rescissoria valida per l’estate di circa 20 milioni di euro. Il bomber dello Stoccarda ha 27 anni, ma segna a raffica ed è in grande fiducia. Come per Gimenez, c’è anche il Milan sui suoi passi.