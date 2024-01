Napoli-Theate, sì del giocatore: ecco quanto chiede il Rennes | CM.IT

Napoli, Theate primo obiettivo per la difesa: sì del belga agli azzurri. La cifra chiesta dal Rennes

Il Napoli è certamente la squadra più attiva sul mercato per quanto riguarda le entrate, ma il club partenopeo è intenzionato a non fermarsi, almeno finché alla propria rosa non avrà aggiunto un difensore centrale.

E il grande indiziato, come vi abbiamo già raccontato, è Arthur Theate. Il belga ex Bologna è il primo obiettivo per la difesa azzurra. Classe 2000, sotto contratto con il Rennes fino al 2027, il natio di Liegi, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, avrebbe raggiunto un’intesa con il Napoli e sarebbe felice sia di sposare la causa azzurra che di tornare in Italia. L’ostacolo maggiore però è dettato dalla richiesta della società bretone, prossima avversaria del Milan in Europa League. Theate viene infatti valutato 30 milioni di euro, con il Rennes che potrebbe scendere ad un compromesso fino a 25/26 milioni. Al momento il Napoli non va oltre i 20.

C’è ancora distanza dunque, con il club partenopeo che ragiona attentamente sulla situazione e tiene comunque vive delle alternative. Dal bosniaco Ahmedhozic dello Sheffield United a Nehuen Perez dell’Udinese. Fino a Saidou Sow, possente centrale guineano dello Strasburgo. Classe 2002, fortissimo fisicamente, ma anche piuttosto rapido, Sow potrebbe partire per una cifra certamente inferiore rispetto a quella fatta dal Rennes per Theate. Il Napoli sa di poterlo acquistare per un’offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma l’affare non è certamente in chiusura. Theate resta sempre la prima opzione.