Osimhen via per 130 milioni, da Zirkzee al mediano e il difensore: come li spende il Napoli

Victor Osimhen potrebbe lasciare la Serie A per 130 milioni di euro. Dal mediano al difensore, fino a Zirkzee: come li reinvestirà il Napoli in estate

“A fine stagione annuncerò la mia decisione”, ha recentemente dichiarato Victor Osimhen nel corso di un’intervista, facendo presagire un imminente addio dal Napoli. Dopo il rinnovo contrattuale, l’attaccante nigeriano potrebbe lasciare in estate il club con cui ha vinto uno storico Scudetto solamente un anno fa.

Sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda la storia tra il centravanti ed il club partenopeo, iniziata ormai nel lontano 2020 con l’approdo dal Lille. Il prolungamento avvenuto un mese fa è stato solamente il preludio ad una cessione cospicua per le casse del club, pronto a monetizzare dopo averlo trattenuto la scorsa estate.

Questa stagione non è stata altrettanto fortunata per Osimhen, che è sceso in campo 18 volte, segnando appena 8 reti in tutte le competizioni. Anche l’attaccante è finito vittima del terribile avvio di campionato dei partenopei, in più un infortunio e la Coppa d’Africa lo hanno tenuto al lungo fuori dai nostri campi.

Osimhen ai saluti: come il Napoli reinvestirà i 130 milioni

Ora Osi è impegnato ancora con la sua Nigeria e non rientrerà in campionato almeno per altre 2 giornate. Salterà senza dubbi il Verona e, anche in caso di eliminazione, anche il Milan. Ma il Napoli è già proiettato verso il futuro, dunque verso la sua cessione e il reinvestimento dei 130 milioni che guadagnerà dalla clausola rescissoria che un club di Premier o il PSG potrebbero pagare.

La domanda che tutti i tifosi del Napoli si pongono é: chi arriverà al suo posto? Come saranno spesi questi soldi? Il punto di partenza sarà sicuramente la nuova guida tecnica, dato che la società cambierà allenatore per la prossima stagione dopo la debacle Garcia e l’emergenza Mazzarri. Una volta capito chi si siederà in panchina sarà anche più semplice comprendere le sue volontà per rinforzare la rosa.

E’ facile ipotizzare che il club punterà su un difensore di rilievo, visto che Natan non è stato in grado di sostituire Kim e che Juan Jesus e Ostigard non rappresentano l’assoluta eccellenza in campo. Difficile fare nomi ora che ci troviamo a gennaio, sarà il mercato a stabilirlo in estate. Discorso analogo per il ruolo di mediano e di mezz’ala. Manca un vice Lobotka, ma soprattutto Zielinski andrà via e bisognerà trovare un nuovo titolare in quella posizione di campo in caso di conferma del 4-3-3.

Infine, il ruolo del centravanti. Come detto, è presto per parlare di nomi, ma per la punta hanno iniziato già a circolare delle idee. Su tutti quella legata a Zirkzee del Bologna, che piace moltissimo anche al Milan. Il Bayern Monaco ha una clausola di riacquisto di 40 milioni di euro, mentre per le altre società è cifra libera e gli 8 gol già segnati quest’anno fanno lievitare il suo prezzo.

Dietro di lui è tornato il profilo di Jonathan David del Lille, già accostato la scorsa estate al Napoli. Avendo il contratto in scadenza nel 2025 non costerà più 50 milioni come un’estate fa e questo potrebbe avvicinarlo a grandi passi verso i partenopei.

Il nome che però piace maggiormente al club sembrerebbe essere quello di Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Autore di 9 gol e 6 assist in 14 presenze, l’attaccante sta vivendo una stagione magica, che lo ha portato a raddoppiare il suo valore di mercato e ad avvicinarlo ai 50 milioni complessivi. Il suo ingaggio attuale è di 1,1 milioni di euro e questo dunque non rappresenterebbe un ostacolo per i partenopei.

I tifosi del Napoli, ora, aspettano il ritorno di Osimhen che dovrà trascinare il Napoli in Champions. La qualificazione alla prossima edizione della competizione, infatti, potrebbe diventare determinante anche per convincere i potenziali nuovi acquisti del club a scegliere la piazza piuttosto che la concorrenza.