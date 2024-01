Napoli, si sta chiudendo la porta per Perez: il desiderio di Mazzarri era un nuovo Kim | CM.IT

Perez sempre più lontano dal Napoli: resterà Ostigard in rosa, ma il desiderio di Mazzarri era schierare il ‘nuovo Kim’

L’operazione Perez-Napoli si sta avvicinando sempre più alla chiusura. Non nella senso dell’arrivo del centrale argentino in azzurro. Piuttosto nel senso che è molto probabile che non se ne faccia più nulla. Perez resterà all’Udinese con ogni ragionevole certezza. Così come Ostigard resterà al Napoli. “Molto probabile” viene definito lo scenario da fonti interne che confermano le voci emerse nelle ultime ore.

Come nasce questa decisione? Solo dalla brutta prestazione di Perez contro l’Atalanta e da quella più che sufficiente di Ostigard contro la Lazio? Sono state gare-indice, ma non partite decisive. Le riflessioni in casa Napoli stavano procedendo per comprendere su quale modello di gioco fare riferimento. La domanda principale era sempre la stessa: con Perez possiamo tornare a giocare a quattro?

Napoli-Perez, l’idea di Mazzarri e il no del Rennes

Anche sponda friulana, negli ultimi minuti è arrivata la conferma che Perez, salvo scossoni, resterà a disposizione di mister Cioffi. Resta l’interrogativo precedente, quello legato al motivo per cui si arena una trattativa molto ben avviata.

Mazzarri non è convinto di poter tornare a 4 dietro con Perez. Non è una bocciatura per il calciatore: solo di questione di ordine tattico e soprattutto di caratteristiche.

Il tecnico del Napoli era persuaso di poter utilizzare Arthur Theate ‘alla Kim‘: quel centrale che spezza la linea, che accorcia, che ricompatta per le sue qualità di velocità e di letture. Aspetti che non sono stati riscontrati preponderanti in Perez: da qui, la possibilità di restare a tre in difesa anche con l’arrivo dell’argentino. Insomma, con Perez migliori ma non ti cambia la vita. Questa una sostanza che ha bloccato un’operazione che doveva solo esser limata nei dettagli ma che non aveva mai, forse, pienamente convinto. Resta un dato: la priorità del Napoli, quella di prendere un centrale a gennaio potrebbe, anzi dovrebbe, restare lettera morta in questa sessione di mercato.