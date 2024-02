Juve, Giuntoli pensa al colpo per l’estate: a centrocampo si punta su Koopmeiners o Samardzic

Sono giorni molto intensi in casa Juventus. Il ‘Derby d’Italia’ pare lontano e il mercato si prende la scena. La sessione invernale chiude domani e mentre la squadra lavora in vista del big match, il football director Giuntoli si muove per rinforzare la rosa

Il reparto sotto i riflettori è sempre il centrocampo e, con il colpo Carlos Alcaraz in chiusura per questa finestra, nella testa dei dirigenti bianconeri c’è già l’estate. I due nomi preferiti restano quelli di Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic.

E’ la settimana di Inter-Juventus, ma è stata anche l’ultima settimana di mercato. Che è terminato giovedì, non senza colpi di scena. La ‘Signora’ ha chiuso il colpo in entrata sulla mediana, l’identikit è quello di Carlos Jonas Alcaraz, detto ‘Charly’: scuola Racing Avellaneda – squadra di Lautaro Martinez e Diego Milito, per rimanere in clima ‘Derby d’Italia – e in arrivo dal Southampton. Dunque la dirigenza può guardare ora con fiducia la lavoro in vista dell’estate.

Nella testa della squadra mercato bianconera ci sono sempre, e ancora, due nomi che possono fare al caso della compagine torinese in vista della scorsa stagione. Due profili seguiti con attenzione da diverso tempo e che già conoscono la Serie A. Il forte olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, e il talentuoso serbo dell’Udinese, Lazar Samardzic.

Calciomercato Juventus, in cima alla lista c’è Koopmeiners, ma resta viva l’idea Samardzic

Il centrocampo e la Juve, un rapporto di odio e amore che dura da diverso tempo. Il cuore del campo bianconero ha vissuto stagioni più felici, ma mai come quest’anno in tempi recenti ha trovato un giusto mix. Locatelli, McKennie e Rabiot hanno creato una mediana di sicuro rendimento.

Nonostante il risultato sul campo parli di un reparto di centrocampo che ha trovato i propri equilibri, è fuori dubbio che la coperta sia corta. Nel senso che numericamente mister Max Allegri e il suo staff stanno lavorando con meno interpreti del previsto. Si citino, quasi inutilmente, i nomi di Nicolò Fagioli e Paul Pogba quali grandi assenti, senza più toccare i motivi del perchè e per come.

Per l’immediato, la Juventus si cautela con Alcaraz. Per l’estate pensa a Koopmeiners e Samardzic. Si parta dal serbo: seguito dalla Juventus l’estate scorsa, promesso sposo dell’Inter. I dialoghi tra bianconeri… e bianconeri dell’Udinese sono proseguiti a lungo, fino a questo inverno. Ci ha pensato seriamente il Napoli, ma il giocatore preferiva la Juve che però non ha trovato la quadra con la società friulana, che non chiede meno di 30 milioni. Le formule proposte da Giuntoli e Manna non convincevano i friulani, ma Lazar Samardzic resta un nome caldo: il suo eventuale futuro a Torino è però legato al futuro juventino dello stesso Alcaraz e dalla scelta della società su Fabio Miretti, che ad oggi è rimasto ma in estate potrebbe avere nuove offerte e potrebbe andare altrove per trovare più spazio e continuità.

Il nome in cima alla lista però è sempre uno: Teun Koopmeiners. Vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli, già dai tempi del Napoli. Il centrocampista orange è uno dei pezzi pregiati, se non il più pregiato, della bottega di casa-Percassi. L’Atalanta è protagonista di una stagione ottima, ma non ha mai posto il veto – storicamente – nel sedersi per parlare dei propri gioielli. La ‘Dea’ ha un prezzo per ogni suo tesserato e quello del classe ’98 non è meno di 50 milioni di euro. E’ lui il grande obiettivo per l’estate. Teun è la pedina che manca alla Juve. Il futuro delle negoziazioni tra i due club passa anche da ciò che sarà di Adrien Rabiot. In caso di mancato rinnovo del francese, la ‘Signora’ vuole andare forte sull’ex AZ Alkmaar.

Per fare il salto di qualità però i i tifosi bianconeri sperano nella permanenza del ‘Duca’ unita all’arrivo di un innesto di qualità. In cima c’è Koopmeiners, poi Samardzic. Difficile pensare ad entrambi, considerato anche il rientro in rosa di Nicolò Fagioli, che farà certamente parte della Juventus 2024/2025.