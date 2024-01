DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 29 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di domenica 28 gennaio 2024

L’Inter approfitta del passo falso della Juventus e allunga in classifica grazie al successo contro la Fiorentina firmato dal solito Lautaro Martinez. Il calciomercato invernale resta però sempre protagonista: tutte le big di Serie A vanno a caccia di rinforzi per completare al meglio le proprie rose e raggiungere i traguardi fissati per questa stagione.

Oggi è la giornata di Moise Kean: visite mediche e firma con l’Atletico Madrid per l’attaccante, che lascia la Juventus con la formula del prestito. All’Inter invece in partenza c’è Sensi, che nelle prossime ore raggiungere il Leicester di Maresca. La Roma accoglie Angeliño, mentre il Napoli intanto aspetta Nehuen Perez: all’Udinese finirà una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

LIVE

08:22 Roma, visite e firma per Angeliño La Roma accoglie Angeliño: il laterale spagnolo è atteso intorno alle 10 nella capitale per le visite e la firma sul contratto. Arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.