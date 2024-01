Lecce, Corvino vicino il colpo dal Celtic: il punto sul mercato dei pugliesi | CM.IT

Il Lecce si avvicina all’arrivo del difensore svedese Lagerbielke. Sì del Celtic: gli scozzesi disposti a pagare parte dell’ingaggio. Corvino vuole anche un centrocampista: la situazione De Wit e non solo

Il Lecce prova a dare la svolta al suo mercato invernale. Dopo l’arrivo del promettente argentino Santiago Pierotti dal Colon e gli innesti per il settore giovanile, Pantaleo Corvino ha intenzione di regalare a D’Aversa due o tre puntelli per rinforzare la rosa.

Il direttore dell’area tecnica dei pugliesi vorrebbe portare al Via del Mare un centrocampista, ma intanto si è avvicinato tanto a un colpo in difesa. Si tratta di Gustaf Lagerbielke, centrale difensivo in forza al Celtic che in questa stagione ha trovato poco spazio. Il Lecce ha già ottenuto il sì al prestito, e Corvino – secondo le indiscrezioni di Calciomercato.it – ha ottenuto anche al sì al contributo per coprire parte dell’ingaggio del giocatore. Classe 2000, ha già esordito anche in Champions League giocando le due partite contro il Feyenoord nel girone della Lazio. Il Lecce è vicinissimo e ora si attende l’ultimo ok Celtic per visite mediche e firma sul contratto. A centrocampo l’obiettivo principale era Dani De Wit, talentuoso numero 10 dell’AZ Alkmaar in scadenza di contratto. Il cambio di allenatore degli olandesi, però, ha modificato gli scenari e la pista in questo momento è bloccata. Un altro nome è quello di Balthazar Pierret, centrocampista già bloccato per la prossima stagione ma che il Lecce sta provando a portare in Serie A con qualche mese di anticipo. Mediano classe 2000, gioca attualmente nella serie B francese con il Quevilly Rouen.