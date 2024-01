Boateng-Salernitana, i dettagli dell’accordo: ci ha provato anche il Como | CM.IT

L’esperto difensore tedesco ex Bayern non gioca una gara ufficiale da giugno scorso. L’intesa con i granata di Iervolino è valida fino a giugno

Manca solo l’ok finale del presidente Iervolino per Jerome Boateng alla Salernitana. Come raccolto da Calciomercato.it, le parti hanno trovato un’intesa per un contratto fino a giugno con opzione: lo stipendio da qui al termine della stagione dovrebbe essere sui 600mila euro, più bonus salvezza.

Lontano dal campo dallo scorso giugno – il 3 giugno 2023, Lione contro Nizza, l’ultima gara ufficiale disputata dal 35enne – Boateng è già in Italia col suo agente, pronto per le visite mediche e la firma.

Offerto al Milan qualche mese fa, come appreso ulteriormente da CM.IT per il tedesco ex Bayern Monaco si era mosso concretamente anche il Como, il club di Serie B più attivo in questa finestra invernale.