Salernitana-Boateng, ci siamo: pronto alla firma

Rinforzo di spessore per la Salernitana: tutto pronto per l’arrivo di Jerome Boateng, ex Bayern Monaco e Manchester City

Situazione sempre più complicata per la Salernitana, che però non vuole lasciare nulla di intentato per raggiungere una nuova salvezza. I granata sono spalle al muro e devono cercare di fare punti già stasera con la Roma per alimentare le proprie speranze. Nel frattempo, il ds Sabatini può mettere a segno un altro colpo di una certa importanza sul mercato, ingaggiando lo svincolato Jerome Boateng.

Tra i due, c’è già una bozza di intesa che potrebbe essere formalizzata in queste ore con la firma del contratto. Situazione sbloccata, per la firma del tedesco, dalla partenza ormai imminente di Lovato in direzione Torino. Anche Daniliuc è destinato a lasciare Salerno, con il Salisburgo che lo aspetta.