Moise Kean saluta Allegri e la Juventus: è pronto ad abbracciare Simeone all’Atletico Madrid

La sessione di mercato invernale della Juventus si conclude con ogni probabilità con una uscita. La ‘Signora’ saluta Moise Kean fino al termine della stagione

L’attaccante italiano classe 2000 vola da Torino a Madrid, sponda rojiblanca, per sposare la causa dell’Atletico ed iniziare la sua esperienza ne LaLiga

L’esplosione di Kenan Yildiz è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nella testa del determinato Moise Kean. Una parte centrale del girone d’andata trascorsa con continuità di impiego, poi le gerarchie sono cambiate. Va detto che alla voce “gol fatti” la casella è ancora vuota, ma le prestazioni c’erano state. Sfruttando soprattutto le assenze a turno di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, Kean si era ritagliato un buono spazio.

Le cose però per Moise non sono girate nel verso giusto, prima lo stop per il problema alla tibia e la successiva cura con la magnetoterapia, quindi la conseguente esplosione di Kenan Yildiz, abile a farsi trovare sorprendentemente pronto in assenza del ’18’ e di Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus: Moise Kean all’Atletico Madrid, tutti i dettagli dell’affare

Moise Kean saluta la Juventus e torna a giocare fuori dai confini nazionali, dopo le esperienze con Paris Saint-Germain ed Everton. Questa volta ad attenderlo c’è la Spagna, dopo Francia e Inghilterra.

Tutto fatto, alle ore 13 l’attaccante nativo di Vercelli è volato da Torino-Caselle per accasarsi nella capitale spagnola Madrid e abbracciare la causa di mister Diego Pablo Simeone. Ritroverà Alvaro Morata, compagno di reparto alla Juventus, che sta facendo una grande annata.

Il giocatore spera di trovare maggiore spazio, per provare a convincere anche il ct Luciano Spalletti a puntare su di lui per i prossimi campionati europei di Germania 2024. Le due società, la Juventus e l’Atletico Madrid, hanno trovato l’accordo per un prestito secco e oneroso, i madrileni riconosceranno alle casse bianconere circa mezzo milione di euro e pagheranno l’intero ingaggio di due milioni netti.