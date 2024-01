Leao fuori dal Milan: tre cessioni e via libera per Zirkzee

Leao fa sempre discutere in casa Milan: il portoghese potrebbe lasciare i rossoneri in estate per un’offerta da capogiro

Il Milan fermato dal Bologna, trascinato da Joshua Zirkzee. Si allontana forse definitivamente il treno scudetto per i rossoneri, che intanto vengono stregati dall’attaccante olandese.

Zirkzee incanta San Siro e spaventa il ‘Diavolo’ alla Scala del calcio, frenando i sogni della squadra di Pioli. la dirigenza milanista avrà però preso sicuramente appunti sull’ex Bayern Monaco, ancora una volta in evidenza e non solo per il gol che ha sbloccato il risultato nell’anticipo di sabato. Giocate deliziose e prestazioni da top player finora in campionato per il classe 2002, che è andato a segno in 9 occasioni tra Serie A e Coppa Italia (oltre a 4 assist decisivi). Al Meazza è arrivata un ulteriore riprova delle qualità di Zirkzee, con il Milan che prepara l’assalto per la prossima estate. Zirkzee ha sorpassato al momento la concorrenza ed è il nome cerchiato in rosso nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi per l’attacco. Indipendentemente dal futuro di Giroud, che deciderà in Primavera se rinnovare o meno con il ‘Diavolo’.

Milan stregato da Zirkzee: intanto c’è l’ombra del PSG su Leao

Moncada e Furlani cercano un profilo giovane ma allo stesso tempo pronto per una ribalta come quella milanista, trovando consensi unanimi sulla bontà dell’operazione Zirkzee.

Il Bologna però non è intenzionato a fare sconti e, se il Bayern Monaco non dovesse riprendere l’attaccante per la clausola da 40 milioni, potrebbe alzare anche fino a 60 milioni di euro il cartellino dell’olandese. Il Milan può incassare 23 milioni dal riscatto dell’Atalanta per De Ketelaere e 12 milioni proprio dal Bologna per Saelemaekers, oltre a valutare una possibile cessione di Leao se da Parigi arrivasse davvero un’offerta da capogiro per il portoghese, finito nel mirino del Paris Saint-Germain per il dopo Mbappe. Difficilmente arriveranno i 175 milioni della clausola rescissoria, ma per il numero 10 rossonero servirà comunque un assegno a tre cifre e il sui destino potrebbe essere incrociato con quello di Zirkzee.