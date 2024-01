Contatti avviati, Leao ha già dato la disponibilità: via dal Milan

Rafa Leao può lasciare il Milan al termine di questa stagione: contatti già avviati con il portoghese che ha dato la disponibilità al trasferimento

A secco in campionato da fine settembre, appena sei gol in stagione. Rafa Leao non sta vivendo il suo miglior momento da quando è al Milan. Il portoghese continua ad essere una delle colonne portanti della squadra di Pioli, ma il suo rendimento è decisamente al di sotto delle attese.

Il numero 10 rossonero spera di sbloccarsi quanto prima e guidare la squadra verso la rimonta in campionato e il successo in Europa League. Nonostante il periodo no, intanto, il suo nome resta tra quelli più ambiti del panorama calcistico continentale: Rafael Leao piace alle big d’Europa che in estate potrebbero bussare alla porta del Milan per lui.

Anzi, stando a quanto riferisce ‘Telefoot’, qualche contatto ci sarebbe già stato. È il Paris Saint-Germain, che in estate potrebbe perdere Mbappe, ad aver mosso i primi passi per portare Leao alla corte di Luis Enrique.

Stando alla fonte prima citata, il Psg avrebbe iniziato a pensare al proprio futuro, mettendo il portoghese tra i possibili colpi estivi.

Calciomercato Milan, Leao dice sì al Psg

Non solo un’idea, ma qualcosa di più concreto visto che da Parigi sarebbero già stati avviati i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Leao sarebbe stato messo al corrente dell’interesse del Psg e avrebbe dato anche la sua disponibilità ad ascoltare la proposta parigina, aprendo quindi ad un addio al Milan. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Newcastle, ma il club inglese il prossimo anno non dovrebbe disputare la Champions, un aspetto non trascurabile nella trattativa per Leao.

Trattativa che dovrà esserci anche con il Milan: nel rinnovo firmato qualche mese fa è presente una ricca clausola (si parla di 175 milioni), cifra che difficilmente un club sborserà per Leao. Servirà quindi trovare un accordo con la società rossonera per acquistare il portoghese e il Psg ha voglia di provarci davvero.