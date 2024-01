Angelino-Roma, tutto fatto: domani l’arrivo nella Capitale

La Roma è pronta ad accogliere Angelino: il terzino sinistro arriverà domani nella Capitale e poi svolgerà le consuete visite mediche

La Roma si sta preparando alla sfida di campionato contro la Salernitana: un match fondamentale per i ragazzi di De Rossi che devono dare continuità al successo casalingo contro il Verona per non perdere terreno dal quarto posto, obiettivo stagionale dei giallorossi. Per quanto riguarda il mercato, la società vuole regalare nuovi innesti al tecnico in vista di questa seconda parte di stagione.

Con l’arrivo di De Rossi e il passaggio al 4-3-3, la Roma ha bisogno di puntellare la rosa con un terzino sinistro e un esterno offensivo in una posizione dove Dybala non offre le giuste garanzie fisiche. Al termine del mercato manca sempre meno ma i giallorossi vogliono essere grandi protagonisti sia in entrata sia in uscita.

Per quanto riguarda i nuovi innesti, la Roma ha praticamente chiuso l’affare Angelino: il classe 1997, di proprietà del Lipsia, ha giocato i primi mesi al Galatasaray ma la sua avventura in Turchia sta per concludersi. Prestito chiuso in anticipo (come successo con Vina passato al Flamengo) e giocatore che nella giornata di domani sarà nella capitale e potrà svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi fino al termine della stagione.

Angelino-Roma: tutto fatto: la formula dell’operazione

De Rossi sta per abbracciare il terzino sinistro che si alternerà con Spinazzola, attualmente infortunato. Operazione chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni. Parliamo di un giocatore capace, soprattutto con la maglia del Lipsia, di mostrare tutte le sue qualità. La sua caratteristica principale è la fase di spinta (può essere impiegato anche a tutta fascia con una difesa a tre) ma è abile anche nella fase di copertura. Pecca dal punto di vista della struttura fisica ma le sue qualità sembrano essere perfette per il sistema di gioco di De Rossi.

Bisogna anche aggiungere la sua capacità di calciare le punizioni nonostante la Roma, da questo punto di vista, non ha particolare problemi avendo giocatori come Pellegrini e Dybala. I giallorossi, dopo Huijsen, si preparano ad accogliere il secondo nuovo innesto di questo mercato invernale. L’obiettivo è quello di avere Angelino a disposizione per il match contro il Cagliari.

Ora la società dovrà bisognerà pensare anche alle cessioni prima di fare un tentativo per Baldanzi; il giocatore dell’Empoli è stato individuato come il preferito per andare a rinforzare il reparto offensivo della rosa di De Rossi. Il mercato è alle battute finali e i giallorossi vogliono lasciare un segno profondo.