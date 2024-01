Roma, Angelino prima di Baldanzi: ecco tutte le mosse di Tiago Pinto | CM.IT

La Roma è vicina all’approdo di Angelino, poi i giallorossi proveranno a mettere le mani su Baldanzi prima della fine del mercato

Prima Angelino poi, cessioni permettendo, Baldanzi. La Roma non cambia programmi sul mercato e, proprio in queste ore, è in attesa dell’ultimo via libera della proprietà per formalizzare l’intesa con il Lipsia per l’esterno spagnolo.

Come è noto l’accordo tra le due parti (prestito con riscatto sui 5 milioni) è infatti in cassaforte e verrà ufficializzato appena ci sarà l’ultimo ok dei Friedkin sull’operazione. Un semaforo verde necessario anche per il fantasista dell’Empoli che, da quanto trapela, scalpita per indossare la maglia di una big ed iniziare una nuova avventura nella Capitale. L’operazione con l’Empoli, stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, è sui 13-15 milioni cash con una contropartita e una possibile rivendita. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, ma le parti potranno riprendere a dialogare da lunedì solo se, appunto, arriveranno segnali positivi sul fronte cessioni.

L’obiettivo del gm giallorosso è infatti quello di alleggerire i conti del club con delle partenze (Belotti e Renato Sanches sono quelli, tra i possibili partenti, con gli stipendi più pesanti) per ottenere il via libera dei Friedkin. Di certo anche Celik e Kumbulla restano al centro di alcune trattative, con il difensore al passo d’addio e in contatto con Verona, Genoa e Torino.