Inter, valigie pronte per Sensi: intanto l’agente pranza con Galliani | CM.IT

Stefano Sensi a un passo dal Leicester: il centrocampista volerà in Inghilterra dopo il match dell’Inter contro la Fiorentina

Ultima convocazione per Stefano Sensi con la maglia dell’Inter nel posticipo di questa sera al ‘Franchi’ contro la Fiorentina.

Il centrocampista fa parte della spedizione per Firenze, in attesa che venga completato il trasferimento al Leicester di Enzo Maresca che spinge ormai da diverse settimane per l’arrivo in Inghilterra dell’ex Monza e Sassuolo. Da definire gli ultimi dettagli per la cessione di Sensi, che passerà a titolo definitivo nella fila del club di Championship per una cifra complessiva tra i 2 e i 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus legati alla promozione delle ‘Foxes’ in Premier League (al momento sono 7 i punti di vantaggio sulla terza in classifica). Il classe ’94 di Urbino firmerà un accordo biennale fino al 2026, con possibile opzione per un altro anno.

Calciomercato Inter, ultima per Sensi: lunedì vola a Leicester

Se tutto sarà completato nelle prossime ore – come raccolto da Calciomercato.it – Sensi già nella giornata di lunedì volerà a Leicester per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

L’Inter e Inzaghi, viste le assenze per squalifica di Calhanoglu e Barella, hanno voluto trattenere il giocatore fino alla trasferta contro la Fiorentina e sbloccare la partenza direzione Inghilterra all’inizio della prossima settimana. Con lui volerà l’agente Beppe Riso, presente quest’oggi all’U-Power Stadium per il match tra Monza e Sassuolo, dove in campo ci sono tanti altri suoi assistiti. Il procuratore prima del partita ha pranzato con il Ceo brianzolo Adriano Galliani: sul piatto del mercato il futuro di Bettella, fuori dai piani del tecnico Palladino e con la società biancorossa in cerca di una nuova sistemazione prima della chiusura della finestra invernale. Per il difensore classe 2000 ci sono dei sondaggi dalla serie cadetta, Sampdoria in particolare.