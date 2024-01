Inzaghi è in emergenza: cessione bloccata all’Inter

Doppia e pesante assenza per l’Inter in vista della trasferta di Firenze: Calhanoglu e Barella out, congelato l’addio di Sensi

L’Inter è rientrata in Italia con una Supercoppa in più in bacheca, ma con due squalifiche pesanti in vista della trasferta contro la Fiorentina.

Una partita delicata per la compagine di Simone Inzaghi e che precederà il big match scudetto di San Siro contro la Juventus. Nemmeno il tempo di festeggiare che la truppa nerazzurra deve rituffarsi in clima campionato, sorpassata momentaneamente dai rivali di Allegri ma con una gara (con l’Atalanta) da recuperare. Inzaghi ha premiato i suoi con un giorno di riposo al ritorno da Riyadh, da domani però si torna subito a fare sul serio in campo per preparare il posticipo del ‘Franchi’. Le defezioni di Calhanoglu e Barella, entrambi squalificati dopo le ammonizioni rimediate in Arabia Saudita, complicheranno i piani del mister nerazzurro in mediana. Spazio così dall’inizio per Asllani e Frattesi, che avranno una chance importante nel trio di centrocampo insieme al sempreverde Mkhitaryan.

Calciomercato Inter, Sensi al Leicester: addio rinviato

Coperta corta per Inzaghi in mezzo e che in panchina avrà i soli Klaassen e Sensi da cui attingere in caso di necessità per l’impegno di domenica sera a Firenze.

Entrambi potrebbero diventare preziosi quindi a gara in corso, con il tecnico e la dirigenza interista che hanno congelato al momento la cessione del centrocampista italiano al Leicester. L’affare è in via di definizione e difficilmente salterà, considerando l’intesa di massima già trovata tra le due società e la disponibilità di Sensi al trasferimento alla corte di Maresca, suo grande estimatore. L’affare è stato momentaneamente rinviato e a meno di colpi di scena la fumata bianca arriverà all’inizio della prossima settimana, portando poco più di 2 milioni di euro nelle nelle casse di Zhang. Intanto Sensi (come successo per la spedizione in Arabia per la Supercoppa) resterà a disposizione di Inzaghi pronto a dare, chissà, un ultimo contributo alla causa nerazzurra.